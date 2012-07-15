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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش معرفی شد

رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش معرفی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: در مراسمی رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از فرماندهان نظامی منطقه در سالن مهدای ارومیه برگزار شد، با قدردانی از خدمات حجت الاسلام کاظم زادگان حجت الاسلام نقی لو بعنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش معرفی شد.

حجت الاسلام و المسلمین وفا، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در این مراسم گفت: ایستادگی و اقتدار مقامات سیاسی کشورمان در عرصه های بین المللی در کنار سایه پرشور مردم در صحنه و وجود نیروهای مقتدر و نظامی کشور است.

امیر ملکیان فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش نیز در این مراسم گفت: ایران اسلامی علیرغم همه تهدیدات و تحریمها در مسیر پیشرفت و ترقی است و نظامیان همراه دیگر نیروها با اقتدار خود لرزه بر اندام دشمنان می اندازند.

کد مطلب 1650921

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