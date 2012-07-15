رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از فرماندهان نظامی منطقه در سالن مهدای ارومیه برگزار شد، با قدردانی از خدمات حجت الاسلام کاظم زادگان حجت الاسلام نقی لو بعنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش معرفی شد .

حجت الاسلام و المسلمین وفا، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در این مراسم گفت: ایستادگی و اقتدار مقامات سیاسی کشورمان در عرصه های بین المللی در کنار سایه پرشور مردم در صحنه و وجود نیروهای مقتدر و نظامی کشور است .