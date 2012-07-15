تکرار خواسته غرب از روسیه این بار از زبان استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باب کر" وزیر امور خارجه استرالیا امروز یکشنبه از روسیه خواست به صف کشورهای دشمن سوریه بپیوندد.

وی که در حاشیه دیدارش از یک معبد در جاوای اندونزی با خبرنگاران سخن می گفت از مسکو خواست غرب را در برکنار کردن "بشار اسد" از قدرت یاری کند.

به ادعای این مقام استرالیایی، اسد باید برود و این یکی از مسئولیتهای روسیه است که با استفاده از نفوذ خود در سوریه و همراهی با غرب این امر را ممکن کند.

کر در ادامه به نقشه های غرب در مورد آینده سوریه اشاره ن تاکید کرد: با رفتن اسد می توان با مذاکره بین گروههای رقیب دولتی را با حضور تمام جناحها و نیروهای اپوزیسیون تشکیل داد. گفتنی است وزیر خارجه استرالیا به منظور دیدار با مقامات اندونزی به این کشور سفر کرده است.