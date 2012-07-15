مقام سوم رکابزن قمی در دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور

جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کوهستان در بخش آقایان و در مواد دانهیل و کراس کانتری، به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان کردستان و در شهرستان سنندج برگزار شد.



جدال مدعیان قهرمانی دوچرخه سواری کوهستان کشور در سنندج



وی افزود: در رقابت‌های نخستین روز، رکابزنان در رده سنی جوانان و در ماده کراس کانتری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان امین الله نارویی از استان سیستان و بلوچستان به مقام قهرمانی دست یافت، سامان محمدی از کردستان (الف) مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد و مهدی باقری از استان قم بر سکوی سوم ایستاد.



نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری قم اضافه کرد: در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کوهستان 20 تیم از استان های (همدان، آذربایجان شرقی، گیلان، یزد، تهران، مرکزی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس، البرز، قم، اصفهان، مازندران، قزوین، کردستان الف، کردستان ب، خراسان رضوی) حضور داشتند.



وی در ادامه با اشاره به تلاش های هیئت برای رشد و توسعه این رشته، ابراز کرد: دوچرخه سواران قمی در حالی به رقابت های قهرمانی کوهستان کشور اعزام شدند که در سال جاری توجه ویژه ای از سوی هیئت دوچرخه سواری قم به اعزام رکابزنان قم به مسابقات کشوری شده است.



اعزام دوچرخه سواران قمی به رقابت های امیدهای کشور



نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری قم افزود: بعد از اعزام دوچرخه سواران به رقابت‌های قهرمانی رده سنی بزرگسالان و همچنین جوانان کشور و حضور تیم دوچرخه سواری قم در مسابقات قهرمانی لیگ دسته اول کوهستان دوچرخه سواری باشگاه‌های کشور، تیم کوهستان نیز افتخار آفرین شد.



وی همچنین از اعزام دوچرخه سواران قمی به رقابت های امیدهای کشور خبر داد و بیان کرد: برای این منظور در یکی از مهمترین برنامه های هیئت دوچرخه سواری قم در بخش قهرمانی این رشته ورزشی، دوچرخه سواران قمی رده سنی امید به رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی کشور در زنجان اعزام شدند.



مدرسی یاد آورشد: مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رده سنی امید با شرکت برترین‌های کشور برگزار شد و در ترکیب تیم اعزامی قم علیرضا تنباکویی، مصطفی اکبری، مهدی دانش، عبدالله پیری و حامد برقی به سرپرستی محمد انیسی در این رقابت‌ها حضور یافتند.



وی اضافه کرد: دوچرخه سواران قمی در حالی آماده حضور در پیکارهای قهرمانی دوچرخه سواری کشور شدند که امسال دوچرخه سواران قمی در مسابقات لیگ دسته اول دوچرخه سواری کوهستان باشگاه های کشور نیز به رقابت می‌پردازند.



