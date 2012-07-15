21 درصد جمعیت شهری ملایر در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور بعدازظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی ملایر اظهار داشت: 44 هزار خانوار شهری در ملایر مستقر هستند که از ابتدای تیرماه امسال، 9 هزار و 301 خانوار، معادل 21 درصد از جمعیت شهری ملایر در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر گفت: طرح پزشک خانواده به طور کامل در شهریور در استان همدان اجرایی می‌شود.

حسن خیریان پور با بیان اینکه طرح پزشک خانواده به عنوان طرحی ملی است، گفت: باید برای اجرای این طرح نواقص و ایرادات به حداقل کاهش پیدا کند و آنچه در توان شهرستان است برای این اجرای بهتر طرح پزشک خانواده به کار گرفته شود.

وی خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان ملایر تاکید کرد: پس از کسب آموزش های لازم، فرمهایی توسط شبکه بهداشت و درمان در اختیار شما قرار می گیرد که باید نسبت به تکمیل فرم اطلاعات خانوارهای زیرپوشش ارگان مربوطه اقدام و آنها را برای ثبت داده ها به شبکه بهداشت تحویل دهید.

فرماندار ملایر با بیان اینکه در ثبت نام مردم در طرح پزشک خانواده باید از همه توان و ظرفیت‌ها استفاده کرد، گفت: در این راستا باید در زمان تعیین شده ثبت نام بیش از 97 درصد از جمعیت شهری ملایر در طرح پزشک خانواده انجام شود.

خیریان پور گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها و با توجه به جمعیت شهر ملایر 68 پزشک عمومی برای اجرای این طرح در شهرستان نیاز است که بنا به گفته شبکه بهداشت و درمان تا کنون 10 پزشک عمومی در طرح ثبت نام کرده‌اند و باید تلاش بیشتری برای جذب پزشکان در طرح صورت گیرد.