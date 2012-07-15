68 پزشک و 17 مرکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده ملایر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رستمی کیا بعدازظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی ملایر اظهار داشت: از 68 پزشک عمومی مورد نیاز این طرح در ملایر، هر چهار پزشک باید زیر پوشش یکی از مراکز بهداشتی و درمانی باشد.

وی گفت: بر این اساس 17 مرکز بهداشتی و درمانی و از نظر فضای فیزیکی پنج پایگاه بهداشتی در منطقه شهری مورد نیاز است.

رئیس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان ملایر اضافه کرد: در حال حاضر 12 مرکز فعال در ملایر وجود دارد و به پنج مرکز دیگر نیاز است.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده برای سلامت عمومی جامعه در مناطق شهری اجرا می شود، گفت: با اجرای این طرح، تمام خدماتی که مردم در سطح پزشک عمومی و خصوصی دریافت می کنند، رایگان است.

وی عنوان کرد: برای آنکه مردم از خدمات بیمه ای استفاده کنند، باید از مسیر پزشک خانواده خود به پزشکان متخصص در سطح دو و سه ارجاع شوند تا تمام هزینه های خدمات بیمه ای پرداخت شود.

رستمی کیا ادامه داد: پرداخت های پزشکان نیز از جانب صندوق های بیمه ای انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر، در راستای اجرای طرح پزشک خانواده سه بیمارستان تامین اجتماعی غرضی، مهر و امام حسین(ع) آمادگی دارند و سه درمانگاه دیگر نیز باید به شبانه روزی تبدیل شود.