موفقیت بانوان کرمانی در رشته های ورزشی مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در هفته دولت برنامه های ویژه ای برگزار می کند.

"عباس ارجمند" معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در نشستی با مسوولان بخش ورزش، روابط عمومی و امور جوانان این اداره کل، برگزاری برنامه های ویژه در هفته دولت را اعلام کردند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر که تاریخ شهادت این دولتمردان را به عنوان هفته دولت نامگذاری کرده اند، گفت: خدمت بی منت و صادقانه به مردم و تلاش دلسوزانه برای رفع مشکلات دولت و نظام از جمله ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر بود.

ارجمند، افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان از هشتم شهریورماه سال جاری همزمان با آغاز هفته دولت به مدت یک هفته برنامه های ویژه فرهنگی و ورزشی برگزار می کند.

وی ادامه داد: برگزاری تور بین المللی شهید باهنر کرمان مطابق هر سال، امسال نیز در استان کرمان و به میزبانی شهرستان سیرجان، از جمله برنامه های مهم ما در هفته دولت است.

وی بیان کرد: برگزاری رقابت های ویژه کارکنان دولت، جشنواره های مختلف، ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، همایش پهلوانی و زورخانه ای از سایر برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته است.



بانوی والیبالیست کرمانی به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شد

"فاطمه حسنی سعدی" بانوی والیبالیست کرمانی به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال جوانان دعوت شد.

این اردو از 23 تیرماه جاری در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است و تا دوم مردادماه امسال ادامه دارد.

تیم ملی والیبال بانوان جوانان کشورمان خود را برای شرکت در رقابت های آسیایی آماده می کند.

موتورسواران کرمانی در اولین دور رقابت های موتور کراس قهرمانی کشور مدال کسب کردند





اولین دوره مسابقات موتور سواری آزاد قهرمانی کشور در سال جاری، جمعه در پیست موتورسواری ورزشگاه آزادی برگزار شد که موتورسواران کرمانی مدال کسب کردند.

در بخش انفرادی این مسابقات 154 موتورسوار از استان های کشور حضور داشتند که در کلاس 65 سی سی، " مبین سلطانی" از شهرداری کرمان دوم شد.

همچنین در کلاس 85 سی سی، "متین حسنی" از شهرداری کرمان، نیز رتبه دوم را به دست آورد.

این رقابت ها در مجموع تیمی با قهرمانی تیم نفت به پایان یافت. و تیم های راه سازی اردوان و مقاومت اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

داوری ضعیف رقابت های کشوری، قهرمانی را از ما گرفت

دبیر هیات پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان گفت: داوری ضعیف رقابت های قهرمانی کشور که در مازندران برگزار شد، باعث از دست رفتن قهرمانی تیم کرمان شد.

"جلال رشید زاده"، بیان کرد: حتی در این رقابت ها داوران کرمانی که همیشه در مسابقات قهرمانی کشور حضور داشتند، نیز دعوت نشده بودند.

وی ادامه داد: تیم کرمان همیشه در سال های گذشته در رقابت های برگزار شده در کرمان، زاهدان و شیراز عنوان قهرمانی را داشته است که متاسفانه در این دوره از رقابت ها نتوانست از قهرمانی خود دفاع کند.

رشیدزاده، بیان کرد: همچنین تیم پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان در سال 87 به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای کشور فرانسه شرکت کرد و توانست این ورزش را به ثبت یونسکو برساند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تیم کرمان برای شرکت در جشنواره پهلوانی و زورخانه ای در هفته فرهنگی شهر آنکارا در ترکیه به سر می برد و تنها دو روز پیش از آغاز رقابت های قهرمانی کشور به ایران آمد.

دبیر هیات پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان، اظهار داشت: البته کسب عنوان دومی رقابت های قهرمانی کشور نیز چیزی از ارزش های تیم کرمان کم نمی کند و این مسئله را همه تیم های پهلوانی و زورخانه ای کشور می دانند.

وی افزود: همچنین "پوریا حسین نژاد" در بخش مرشدی این رقابت ها نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

این رقابت ها به مدت دو روز در ساری برگزار شد که تیم های مازندران (میزبان)، کرمان و اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این رقابت ها 220 ورزشکار از 13 استان حضور داشتند که هر کدام از تیم ها به مدت 30 دقیقه، بخش های مورد نظر و پیش بینی شده شامل سنگ، میل گیری، کباده کشی، شنو، میل بازی، مرور نمادین فنون کشتی پهلوانی و ذکر دعا را اجرا کردند.

در هر تیم 9 ورزشکار به همراه مرشد به اجرای حرکات موزون از آیین های پهلوانی از ورزش زورخانه ای پرداختند.

تیم های برتر رقابت های طناب کشی بانوان استان کرمان مشخص شدند.



پس از برگزاری یک دوره رقابت طناب کشی قهرمانی بانوان استان کرمان به میزبانی شهرستان کوهبنان، تیم های برتر مشخص شدند.



این رقابت ها روز جمعه در سالن تختی کوهبنان با حضور 13 تیم از سراسر استان در دو گروه سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.



در بخش جوانان در مجموع 16 مسابقه برگزار شد که در پایان تیم های ماهان، کوهبنان و جوپار اول تا سوم شدند.



همچنین در بخش بزرگسالان با برگزاری 20 مسابقه، تیم های جوپار، رابر و ماهان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



تیم های کرمان، سیرجان، بردسیر، بافت، امین شهر، انار، کوهبنان، رفسنجان، شهداد، راور، ماهان، رابر و جوپار در این رقابت ها شرکت کرده بودند.



"فخری ابراهیمی" به عنوان سرپرست مسابقات و "صدیقه عسگری" و "محبوبه فتحی" داوران این دوره از رقابت ها بودند.

تیم منتخب بانوان استان کرمان متشکل از بازیکنان برتر تیم های مختلف، به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شود.

بانوان تکواندو کار استان کرمان در رقابت های کشوری مدال کسب کردند

رقابت های قهرمانی کشور تکواندو در ماده پومسه 18 و 19 تیرماه در مازندران برگزار شد که تیم کرمان در گروه سنی بالای 30 سال موفق به کسب مدال طلای تیمی شد.

تیم کرمان اول شهریورماه سال جاری به عنوان نماینده ایران در رقابت های جهانی سوول در کره جنوبی شرکت خواهد کرد.

همچنین تیم پومسه 19 تا 29 سال کرمان نیز در این رقابت ها مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در ادامه رقابتهای قهرمانی کشور در مازندران نیز "زینب حقیقی" در ماده موم دولیو در بخش انفرادی مدال طلا را به گردن آویخت.

همچنین رقابت های دیگری به میزبانی اصفهان 12 و 13 تیرماه برگزار شد که در رشته پومسه "عفت اخزمی" در گروه سنی 50 تا 59 سال مدال برنز، و "نرگس فرخی نژاد" در بخش نایب رییسان مقام سوم را به دست آوردند.

در همین رقابت ها نیز تیم کرمان موفق به کسب کاپ اخلاق این رقابت ها شد.

همچنین تیم پومسه بانوان بالای 29 سال استان کرمان در نخستین دوره رقابت های لیگ برتر این رشته مقام سوم تیمی را به خود اختصاص داد.

در ادامه این فعالیت های ورزشی، تیمهای جوانان و بزرگسالان بانوان کرمان در ماده کیوروگی 24 تیرماه عازم رقابتهای قهرمانی کشور در کاشان خواهند شد.

دو بانوی سنگنورد کرمانی در رقابت های آسیایی مدال نقره کسب کردند





دو بانوی سنگتورد کرمانی در رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که با قهرمانی ایران پایان یافت، مدال نقره کسب کردند.

در رشته سرعت بخش نوجوانان کمتر از 16 سال گروه دختران، "حدیث نظری" از استان کرمان مدال نقره را به گردن آویخت.

همچنین در رشته سرعت بخش جوانان گروه دختران، "کبری لکزایی فر" سنگ نورد خوب کشورمان از کرمان موفق به کسب نشان نقره شد.

در پایان این رقابت ها ایران با 834 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد ، قزاقستان با 770 امتیاز دوم شد و کره جنوبی با 710 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.