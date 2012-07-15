افشا کننده پشت پرده خاندان حاکم بر عربستان را بشناسیم

عربستان سعودی یکی از کشورهای منطقه است که اخیرا شاهد تحولات مهمی بوده است که در حال حاضر قیام مردم مناطق شرق این کشور و بازداشت روحانی معروف آن از آخرین اخبار آن محسوب می شود.

اما این کشور اخیرا شاهد مرگ نایف بن عبدالعزیز و جایگزینی سلمان بن عبدالعزیز بود یعنی ولیعهدی مُرد و دیگری جای وی را گرفت.

آنچه در کنار این تحولات جلب توجه کرده است فردی است به نام مجتهد که در تویتر تازه ترین اخبار مربوط به خاندان سعودی را قبل از موعد اعلام می کند.

وی قبل از اینکه نایف بن عبدالعزیز به ژنو برود خبر آن را داده بود همچنین خبر مرگ وی را نیز مجتهد قبل از دیگران داده بود.

وی همچنین نوشته بود: دو نفر از برادران ملک عبدالله هر یک در ازای دریافت 350 میلیون دلار از ولایتعهدی به نفع سلمان بن عبدالعزیز صرف نظر کرده اند.

مجتهد همچنین خبر داده بود: ملک عبدالله به سرعت سلمان بن عبدالعزیز را انتخاب کرد، زیرا نگران بود این باره نتواند اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.

مجتهد درباره جزئیات ماجرا می گوید: پس از مرگ سلطان بن عبدالعزیز، ملک عبدالله فقط از چهار نفر از شاهزادگان یعنی مشعل، متعب، عبدالرحمن و طلال نگران بود، زیرا بقیه کسانی که از نایف بزرگتر بودند اعتراضی نداشتند.

پایگاه وطن به واکاوی این موضوع پرداخته و نوشته است: فردی به نام مجتهد طرفداران زیادی در صفحه تویتر از میان مخالفان و موافقان دارد.

تا به امروز هویت واقعی این فرد مشخص نیست، اما حدس هایی درباره وی زده می شود و گمانه زنی ها بیشتر پیرامون سعد الفقیه مخالف سعودی در لندن و سلطان بن ترکی بن عبدالعزیز که از فساد مالی در عربستان پرده برداشته است می چرخد.

کارشناسان امور تویتر معتقدند که دو کلمه ای مجتهد زیاد از آنها استفاده می کند الدعوه و الله است که احتمال اینکه مجتهد همان سعد الفقیه باشد را بیشتر کرده است.

این شبکه می افزاید: در 21 جولای سال گذشته حدود نیم میلیون نفر، مجتهد را در تویتر رصد کرده اند که این آمار بسیار بالایی است.

بسیاری از سبب پایگاه مردمی مجتهد می پرسند و جواب این است که وی را جولیان آسانگ سعودی می دانند، زیرا اسناد و اطلاعات ناب، دقیق و حساسی ارائه می دهد.

موضوع دیگری که سبب بالا رفتن پایگاه وی نزد مردم شده است پیشه گرفتن بر حوادث است و موضوعاتی مانند ساره بنت طلال بن عبدالعزیز قبل از اینکه در رسانه ها مطرح شود و نیز دیدار مرسی از عربستان از کانال مجتهد طرح شد.

مجتهد به طور مرتب جابجا می شود و از یک رایانه استفاده نمی کند و بیشتر فعالیت وی در فاصله ده شب تا 12 شب و آن هم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه(یعنی آغاز تعطیلات هفتگی در عربستان) است.

بیشتر مواردی که وی به آنها می پردازد عربستان و مصر است. اما نکته ای که قابل توجه است وجود فردی مشابه این شخص در دیگر کشورهاست.