به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پایان تمرین عصر امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود ارادتی که به سردار رویانیان دارم اما هر چه قانون در این زمینه مشخص کند را می پذیریم. قطعا مسئولان سازمان لیگ از علما و مراجع استعلام برگزاری مسابقات در ماه رمضان را گرفته اند که این مسابقات را در ماه رمضان برگزار می کنند.

وی افزود: البته در خیلی از کشورهای عربی هم مسابقات در طول ماه رمضان برگزار می شود. زمانی که خود من در قطر بازی می کردم مسابقات فوتبال در ماه رمضان برگزار می شد. با این حال همانطور که گفتم همه باید تابع قانون باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گران کردن قیمت بلیت ها را در فراری دادن تماشاگران تاثیرگذار دانست و گفت: در همین کشورهای عربی برای آنکه تماشاگران را به ورزشگاه ها بکشانند جوایزی مثل خودرو در نظر می گیرند اما در کشور ما به جای اینکه امکانات و مسائل رفاهی را بیشتر کنند، بلیت را گران می کنند که باعث فراری شدن تماشاگران می شود.

امیرقلعه نویی در پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره کار جواد نکونام برای پیوست به استقلال تمام شده است گفت: کار نکونام با استقلال تمام شد.

وی در مورد زمان به میدان رفتن مجتبی جباری نیز گفت: طبق صحبتی که با مربی بدنساز استقلال داشتم ، ایشان تاکید کردند که جباری باید سه هفته در تمرینات بدنسازی شرکت کند تا شرایط بازی کردن را پیدا کند.

قلعه نویی از دادن قول قهرمانی به هواداران استقلال امتناع کرد و گفت : هیچ مربی قول قهرمانی نمی دهد اما ما پتانسیل این کار را داریم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بتوانیم در لیگ برتر نمایش خوبی داشته باشیم و به قهرمانی برسیم.