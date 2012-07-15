به گزارش خبرنگار مهر، حسین خمسه عصر یکشنبه در نشست ستاد اجرایی گرامیداشت هفته مهارت استان اظهار داشت: به منظور گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای که از 31 تیرماه آغاز و تا ششم مردادماه ادامه دارد، برنامههای مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار خواهد شد.
وی به مهمترین برنامههای این ستاد اشاره کرد و افزود: حضور پرسنل و کارآموزان با لباس متحدالشکل در نماز جمعه، سخنرانی یکی از روحانیون آموزش فنی وحرفهای بهعنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه، توزیع بستههای افطاری در چند مسجد بوشهر در ماه مبارک رمضان و غبار روبی یکی از مساجد بخشی از این برنامهها است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر به اطلاعرسانی برای برنامههای این هفته اشاره کرد و بیان داشت: فرهنگسازی گسترده و انجام تبلیغات محیطی با نصب بنر، پوستر، چاپ بروشور و تراکتهای تبلیغاتی، ارسال پیام کوتاه، زیرنویس تلویزیونی همراه با ترویج آموزشهای فنی وحرفهای از جمله این برنامهها است.
وی زیباسازی و فضا سازی مناسب اداره کل و مراکز آموزشی، حضور اشتغالیافتگان فنی و حرفهای در برنامه تلویزیونی، افتتاح مرکز خواهران دشتستان و برگزاری نشست کارکنان آموزش فنی و حرفهای با استاندار و امام جمعه بوشهر را از دیگر برنامههای مورد نظر عنوان کرد.
خمسه افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان مرکز خواهران بوشهر، دعوت از مسئولان استانی و خانوادههای کارآموزان برای بازدید از مراکزآموزشی، تغییر نام مرکز خواهران آموزش فنی و حرفهای به نام مرکز آموزش فنی و حرفهای خلیج فارس، افتتاح سالن اجتماعات امام علی(ع) و برگزاری مسابقه شطرنج ویژه پرسنل و کارآموزان نیز از دیگر برنامههای ما است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر ادامه داد: از تمام ظرفیتهای خود در راستای گرامیداشت این ایام و معرفی هر چه بیشتر آموزش فنی و حرفه ای استفاده خواهیم کرد.
آغاز ثبت نام آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت
وی همچنین از آغاز ثبت نام اینترنتی دومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: دومین آزمون از آزمونهای ادواری سنجش مهارت در سال جاری به صورت هماهنگ و سراسری سوم شهریورماه در استان برگزار میشود.
خمسه در ارتباط با شیوه اجرای آزمون ادواری سنجش مهارت و نحوه ثبت نام متقاضیان بیان داشت: برای ثبت نام این آزمون، دفترچه واحد طراحی شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر استان میتوانند از طریق پایگاه اینترنتی در حرفه مورد نظر ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: هزینه ثبت نام در آزمونهای سنجش مهارت برای رشتههای فنی و کشاورزی150هزار ریال و برای رشتههای خدماتی 100 هزار ریال است و متقاضیان هیچ وجه دیگری را برای شرکت در آزمون نمیپردازند.
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