225 بیمار در مرکز بیماریهای خاص رفسنجان تحت درمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از تحت درمان بودن 225 بیمار در این مرکز خبر داد و افزود: مرکز بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 75 راه اندازی شد اما با توجه به افزایش بیماران و کمبود امکانات، سال گذشته ساختمان این مرکز با امکانات و با فضای فیزیکی بسیار مناسب افتتاح شد.

علی اصغر رنجبر با بیان اینکه کلیه هزینه های درمان بیماران در این مرکز رایگان است، اظهار داشت: در این مرکز بیماران تالاسمی، هموفیلی، ام اس و دیالیز تحت پوشش هستند.

وی با اشاره به بیماری تالاسمی، بیان کرد: بیماری بتا تالاسمی ماژور اختلال سنتز هموگلوبین است و فرد مبتلا دچار کم خونی شدیدی خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: این بیماری در چند ماه اول نشانه ‌های واضحی ندارد و از حدود شش ماهگی نشانه ‌های بیماری آشکار می‌گردد.

رنجبر تعداد بیماران مبتلا به تالاسمی در رفسنجان را 21 نفر عنوان کرد و افزود: یکی از ساده‌ترین راههای پیشگیری از تولد کودک مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور، ازدواج نکردن دو فرد ناقل سالم با یکدیگر است.

رئیس مرکز بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در رفسنجان 15 مرد و 117 زن مبتلا به بیماری ام اس هستند که نوعی بیماری مزمن و اغلب پیشرونده دستگاه عصبی مرکزی است.

رنجبر بیان داشت: در شهرستان رفسنجان 70 بیمار تحت دیالیز در مرکز بیماریهای خاص هستند.

بخش سنگ شکن بیمارستان مرادی رفسنجان ماهیانه 50 بیمار پذیرش می کند

مسئول بخش سنگ شکن بیمارستان مرادی رفسنجان گفت: در حال حاضر بخش سنگ شکن بیمارستان مرادی رفسنجان ماهیانه بین 40 تا 50 بیمار پذیرش می کند.

علیرضا نظری ادامه داد: با توجه به این موضوع که آب و هوای گرم و خشک شهرستان رفسنجان باعث سنگ سازی و شیوع سنگ کلیه است و نیاز مبرم شهرستان به دستگاه سنگ شکن، به همت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دستگاه سنگ شکن در سال گذشته در بیمارستان مرادی رفسنجان راه اندازی شد.

وی افزود: دستگاه سنگ شکن با استفاده از امواج مافوق صوتی که ایجاد می کند می تواند سنگ های کلیوی و سنگهایی که در ابتدای حالب قرار دارند را بشکند.

وی عنوان کرد: استاندارد دستگاه، شکستن سنگهایی با ضخامت 1.5 سانتیمتر است و سنگهای بزرگتر از این ابعاد معمولا بیش از یک جلسه نیاز دارند.

این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تصریح کرد: سنگهای کلیوی با ضخامت بیش از سه سانتیمتر احتیاج به عمل جراحی دارند که دو روش جراحی باز و از طریق پوست بسته به شرایط بیمار توصیه می شود.

مسئول بخش سنگ شکن بیمارستان مرادی رفسنجان یاداور شد: درصد موفقیت سنگ شکن برای سنگهایی که در کلیه قرار دارند با توجه به محیط و فضایی که در آن قرار گرفته اند بیش از 90 درصد و سنگهایی که در حالب قرار گرفته اند با توجه به فضای محدود به طور متوسط 60 درصد است.

نظری افزود: ما بر اساس اندازه، جنس و محل سنگ نهایتا گزینه انتخابی برای درمان را انتخاب می کنیم و بیمار پس از اینکه تشخیص داده شد که باید به بخش سنگ شکن مراجعه کند به صورت سرپایی کار شکستن سنگ انجام می شود که البته در حین انجام کار مسکن هایی نیز به بیماران تزریق می شود.

این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری مصرف آب و مایعات را موثرترین راه برای پیشگیری از سنگ کلیه دانست و تاکید کرد: اکثر بیمارانی که در آنها سنگ کلیه تشخیص داده می شود به صورت اتفاقی است اما مشخصه سنگ کلیه را می توان درد شدید و غیرقابل تحمل و در برخی موارد خون ریزی ادراری بیان کرد.

پایگاه جاده ای حسین آباد انار افتتاح می شود

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان گفت: بیستمین پایگاه امداد و نجات جاده ای این مرکز به زودی افتتاح می شود.

سید محسن مرتضوی افزود: در حال حاضر مرکز فوریتهای پزشکی رفسنجان دارای سه پایگاه شهری و 16 پایگاه جاده ای است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 100 نفر پرسنل در این مرکز مشغول به کار هستند، افزود: مرکز فوریتهای پزشکی 115 رفسنجان مرکز نمونه کشور و اولین مرکزی است که پرسنل آن تخصص بالا دارند.

مرتضوی اظهار داشت: در حال حاضر 30 دستگاه آمبولانس شامل 21 خودروی عملیاتی و هشت دستگاه خودرو پشتیبانی در مرکز فوریتهای پزشکی 115 رفسنجان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان با اشاره به تجهیز این مرکز برای اولین بار در کشور به اتوبوس آمبولانس و ماشین فرماندهی، گفت: رفسنجان دومین شهرستان در استان کرمان است که به اتوبوس آمبولانس مجهز شده است.

مرتضوی بیان داشت: این خودرو همزمان قابلیت جابجایی 15 بیمار را داشته و در آن کلیه تجهیزات یک اتاق عمل و سیستم آب، برق و مجهز به تخت CPR است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان با بیان اینکه این مرکز برای سومین سال متوالی به عنوان مرکز نمونه کشور انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: در این مرکز روزانه به طور میانگین 30 الی 40 ماموریت انجام می شود.

مرتضوی ابراز داشت: پرسنل مرکز در صورت بروز حوادث در شهر کمتر 8 دقیقه و در جاده کمتر 12 دقیقه خود را به محل حادثه می رسانند.

وی برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل و برگزاری کلاسهای آموزش کمک های اولیه در ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی را از دیگر فعالیتهای مرکز مدیریت سوانح و فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان نام برد.