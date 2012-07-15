به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تامین اجتماعی ظهر یکشنبه مراسمی با حضور علیرضا محجوب نماینده جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، محمد صادق بابایی مدیرکل درمان استان و جمع کثیری از کارگران و بازنشستگان در دانشگاه اسلامی کار شهر الوند برگزار شد.



علیرضا محجوب در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین مشکل کارگران را معیشت و سفره کارگری عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت ها و تورم از مهمترین مشکلات جامعه کارگری است و مجلس مسئول این تورم ها در جامعه است.



وی با بیان اینکه مجلس باعث تورم موجود در کشور است یادآورشد: بخشی از تورم در کشور سنتی است و بخشی دیگر نیز تورم غیر معقول است که باید در سیاست اقتصادی تجدید نظر شود.



دبیرکل خانه کارگر کشور تصریح کرد: واحدهای صنعتی از سال 84 در حال رکود هستند و تورم رکودی عارضه صنعت و باعث از پای در آوردن بسیاری از واحدهای صنعتی است.



وی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت بی توجهی شده است عنوان کرد: برای برطرف کردن مشکلاتی که در این خصوص ایجاد شده امیدواریم راهکارهای مناسبی اندیشیده شود.



محجوب موضوع همسان سازی دستمزد، افزایش حقوق در سال جاری و پرداخت نشدن آن، بهداشت و درمان و تسهیلات بیمه تکمیلی از مشکلات کارگران با تامین اجتماعی عنوان کرد.



وی با اشاره به تحریم های موجود افزود: در خصوص تحریم ‌های اعمال شده در حوزه صنعت نفت نیز معتقدم که باید متحد و یکپارچه عمل کنیم و اختلاف نظرهای سیاسی که مربوط به مسائل داخلی است را در این حوزه وارد نکنیم.



محجوب بیان کرد: مردم ما در سال ‌های اخیر ثابت کرده‌اند که با مشکلات مقابله کرده و در برابر تعرض و جسارت بیگانگان متحد خواهند شد، و به طور قطع در چنین صورتی است که می‌ توانیم برنامه‌ های خود را برای مقابله با تحریم‌ها اجرایی کنیم.



