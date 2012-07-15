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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

تقوی:

هفت هزار گلستانی 182 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند

هفت هزار گلستانی 182 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور شعب بانک ملی گلستان گفت: در سال گذشته 182 میلیارد و 940 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از هفت هزار متقاضی در استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان تقوی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی عملکرد اداره شعب استان افزود: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط اداره امور شعب گلستان در سال 90 در مقایسه با سال 89 معادل 113 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بیشترین پرداختی از نظر تعداد و مبلغ در بین بانک های استان را به خود اختصاص داده است .

وی عنوان کرد: در سال 1389 ، بالغ برچهار هزار و200 نفر از زوج های جوان ، از 85 میلیارد و920 میلیون ریال تسهیلات ازدواج بانک ملی در این استان استفاده کرده بودند .
 
رئیس اداره امور شعب  در اختیار داشتن کارکنان صدیق ، کارآزموده و آموزش دیده را برای بانک سرمایه بزرگی دانست و گفت: با داشتن  این سرمایه ارزشمند انسانی وبا همت و تلاش ، همواره می توانیم قله های افتخار را فتح کنیم.

وی از پشتوانه مردمی به عنوان یکی دیگر از سرمایه های مهم و ارزشمند بانک ملی ایران یاد کرد و خاطر نشان کرد: بی تردید اولین رسالت بانک ملی ایران خدمت صادقانه به مردم است چرا که شکل گیری این بانک مدیون خواست  مردم و سرمایه گذاری آنان برای ایجاد این بانک عظیم بوده است.
 
تقوی تاکید کرد: حفظ کرامت، خوش رفتاری و انجام به موقع امور مردم سرلوحه کارکنان بانک ملی ایران بوده است تا در جهت اهداف سازمان  و رضایت مشتریان گام بردارند .
 
رئیس اداره امور شعب در ادامه به بررسی عملکرد اداره امور شعب طی 9 ماهه منتهی به پایان خرداد 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه ماقبل آن پرداخت و گفت: تلاش و کوشش همکاران همواره دستاورد های مهمی از جمله  کسب رتبه اول از نظر سرانه منابع در بین ادارات امور کشور بوده است که نتیجه جهد و خستگی ناپذیری همکاران در پیگیری امور است.
کد مطلب 1650941

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