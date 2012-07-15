هفت هزار گلستانی 182 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان تقوی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی عملکرد اداره شعب استان افزود: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط اداره امور شعب گلستان در سال 90 در مقایسه با سال 89 معادل 113 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بیشترین پرداختی از نظر تعداد و مبلغ در بین بانک های استان را به خود اختصاص داده است .

وی عنوان کرد: در سال 1389 ، بالغ برچهار هزار و200 نفر از زوج های جوان ، از 85 میلیارد و920 میلیون ریال تسهیلات ازدواج بانک ملی در این استان استفاده کرده بودند .



رئیس اداره امور شعب در اختیار داشتن کارکنان صدیق ، کارآزموده و آموزش دیده را برای بانک سرمایه بزرگی دانست و گفت: با داشتن این سرمایه ارزشمند انسانی وبا همت و تلاش ، همواره می توانیم قله های افتخار را فتح کنیم.

وی از پشتوانه مردمی به عنوان یکی دیگر از سرمایه های مهم و ارزشمند بانک ملی ایران یاد کرد و خاطر نشان کرد: بی تردید اولین رسالت بانک ملی ایران خدمت صادقانه به مردم است چرا که شکل گیری این بانک مدیون خواست مردم و سرمایه گذاری آنان برای ایجاد این بانک عظیم بوده است.

تقوی تاکید کرد: حفظ کرامت، خوش رفتاری و انجام به موقع امور مردم سرلوحه کارکنان بانک ملی ایران بوده است تا در جهت اهداف سازمان و رضایت مشتریان گام بردارند .

رئیس اداره امور شعب در ادامه به بررسی عملکرد اداره امور شعب طی 9 ماهه منتهی به پایان خرداد 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه ماقبل آن پرداخت و گفت: تلاش و کوشش همکاران همواره دستاورد های مهمی از جمله کسب رتبه اول از نظر سرانه منابع در بین ادارات امور کشور بوده است که نتیجه جهد و خستگی ناپذیری همکاران در پیگیری امور است.