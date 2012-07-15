مدیران مدرسه دولتی استان مرکزی حق تاسیس پیش دبستانی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده عصر روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: با توجه به مصوبه وزارت خانه، مراکز پیش دبستانی دولتی نیستند و چون پیش دبستانی ها غیر دولتی هستند هیچ مدیر دولتی نمی تواند پیش دبستانی تاسیس کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آموزش یک هزار و 800 نفر از معلمان در تابستان امسال خبر داد و گفت: این آموزشها از 10 تیر ماه شروع شده است.

کریم زاده با بیان اینکه در راستای اجرای نظام جدید شش، سه، سه، معلمان پایه ششم ابتدایی باید 200 ساعت و معلمان دوم ابتدایی 108 ساعت آموزش های لازم را فرا می گیرند خاطرنشان کرد: آموزش معلمان ششم و دوم ابتدایی این استان برعهده 100 مدرس است و پیش بینی شده 60 درصد این آموزش ها تا پایان فصل تابستان و 40 درصد آموزش ها در دوره تحصیلی 92-91 ارایه شود.



وی افزود: هفت مرکز آموزشی ویژه معلمان در استان وجود دارد که بخشی از آنها سال گذشته تجهیز شده و تکمیل تجهیزات آن نیازمند 400 میلیون ریال اعتبار است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: سال گذشته هر معلم به طور میانگین 58 ساعت آموزش فرا گرفته و پیش بینی شده این رقم در سال تحصیلی جدید برای هر معلم به 109 دوره افزایش یابد.



کریم زاده اظهار کرد: دانش آموزان پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 91-90 این استان 18 هزار و 745 نفر بودند که تاکنون بیش از 14 هزار نفر از آنان آموزش های طرح سباح را فرا گرفته اند و حدود دو هزار نفر از دانش آموزان در این آموزش ها حضور نیافتند و حدود دو هزار دانش آموز مناطق فاقد استخر این استان باقی مانده است.



وی تصریح کرد:‌ اعتبار در نظر گرفته شده برای آموزش دانش آموزان باقی مانده در مناطق نوبران، خنداب، کمیجان، سربند و فراهان که فاقد استخر هستند بیش از 630 میلیون ریال است.



کریم زاده تاکید کرد: پیش بینی شده دانش آموزان پایه سوم باقی مانده این استان تا پایان تابستان امسال، تحت آموزش شنا قرار گیرند.

گفتنی است در این شورا 400 میلیون ریال برای تجهیز مراکز آموزشی معلمان و 250 میلیون ریال به اجرای باقی مانده طرح شنای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی (طرح سباح) اختصاص یافت.



