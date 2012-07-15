تجهیزات و امکانات خوب در گرو وجود نیروی انسانی ماهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت تولید تجهیزات پزشکی هلال (سها ) اظهار داشت: نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان است و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.



وی ادامه داد: ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت، کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است.



وی افزود: از این رو استراتژی کسب و کار سازمانهای امروزی ضرورتاً بر روی منابع انسانی متمرکز شده است.



فرهادی با بیان اینکه افراد نقشی کلیدی در رشد و توسعه سازمانها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند، اضافه کرد: جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان هر روز مشکلتر می شود.



وی اظهار داشت: این چالش منجر به ایجاد یک فرآیند برای شناسایی، تشخیص و انتخاب درست نیرو شده است.



وی تصریح کرد: نگاهی به نرخ ترک کار نیروی انسانی و توسعه و گسترش سازمانهای امروزی این نکته را آشکار می کند که جذب و استخدام فرآیندی بی پایان است.



استاندار البرز افزود: این کارخانه بزرگ دارای 30 هکتار زمین است و دسترسی خوبی دارد و مترو نیز از مقابل آن عبور می کند.



وی ادامه داد: وجود پرسنل با تجربه و با انگیزه در موفقیت کارخانه بسیار مهم است بنابراین نیروی انسانی متخصص و مهار ظرفیت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: اگر تجیزات و امکانات فراهم می شود ولی نیروی انسانی ماهر وجود نداشته باشد فایده ای ندارد.



وی با اشاره به اینکه از افراد با تجربه و متخصص در توسعه این کارخانه استقبال می کنیم، گفت: اگر در این زمینه دقت و دلسوزی شود می توان با خیلی از کشورهای دنیا رقابت کرد.



توسعه البرز در گرو حمایت مسئولان محلی است



وی در خصوص اینکه پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت مسئولان محلی از جمله شهرداری آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها است، اضافه کرد: برخی از سرمایه گذاری که استفاده عمومی پیدا می کند قول می دهیم که حمایت کنیم.



استاندار البرز ادامه داد: تخت های دیالیز تا پایان سال به 30 تخت افزایش پیدا خواهد کرد.



فرهادی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است هر فردی علاقمند به ایران و راه شهدا است تنها راهش تولید داخلی است اگر در این راه موفق نباشیم نمی توانیم انقلاب را به عنوان الگو در جهان معرفی کنیم.



استاندار البرز گفت: از نظر سیاسی و مشارکت مردمی، شهروندان ایرانی در دنیا بی نظیر هستند.

