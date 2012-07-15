  1. استانها
  2. همدان
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۹

کهریزی:

پنج هزار نفر از برنامه های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی همدان بهره مند می شوند

پنج هزار نفر از برنامه های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی همدان بهره مند می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: پنج هزار نفر از نوجوانان و جوانان همدانی در پایگاه‌های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی همدان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا امیر کهریزی هدف از اجرای این برنامه را غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: تابستان امسال 60 بوستان معرفت و 30 پایگاه پاسخگویی به شبهات، زیر نظر این اداره کل در مناطق مختلف استان همدان ایجاد شده است.

کهریزی اظهار داشت: پایگاه اوقات فراغت با عنوان "بوستان فرهنگی" ویژه کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال و "پایگاه پاسخگویی به شبهات" ویژه جوانان 15 تا 24 سال است.

وی افزود: پایگاه‌های اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان توسط روحانیون اداره می‌شود و به همین منظور 28 مربی از شهر مقدس قم برای همکاری در پایگاه‌های شبهه شناسی به مناطق مختلف استان اعزام شده اند.

کهریزی افزود: از روحانیون مستقر، طرح هجرت و روحانیون بومی نیز برای حضور در کلاس‌های بوستان‌های معرفت استفاده می‌شود.

کهریزی با بیان اینکه در پایگاه‌های بوستان معرفت برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود، گفت: کلاس‌های اعتقادی، قرآنی، احکام و اردوهای فرهنگی و تفریحی یک روزه درون استانی از جمله این برنامه‌هاست.

دبیر ستاد اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به فعالیت 20 شورای فرهنگی محلات در مناطق محروم و حاشیه نشین استان همدان عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و درخواست از سوی این شوراها 20 پایگاه شبهه شناسی در فصل تابستان در این پایگاه‌ها به فعالیت می‌پردازند.

کهریزی یادآور شد: این کلاس‌ها تا دهم شهریور سال جاری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1650947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها