آموزش کاریکاتور توسط هنرمند ناشنوا/ پیشرفت مطلوب بزرگترین سد خاکی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باقری کاریکاتوریست ناشنوای گرگانی برای نخستین بار پذیرفت که به هنرجویان خانه فرهنگ پرسش، کاریکاتور آموزش دهد.

این هنرمند قرار است هفته یکبار به خانه فرهنگ پرسش رود تا هنرش را که با تلاش و همت شبانه روزی کسب کرده است به هنرجویان علاقمند انتقال دهد.

این توافق بین علی صالحی مدیر خانه فرهنگ پرسش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و علیرضا باقری کاریکاتوریست ناشنوا گرگانی در محل فرهنگسرای نیاوران تهران در حین برنامه هفته هنر گلستان صورت گرفته بود.

باقری اهل روستای قلی آباد شهر گرگان است و از سن 15 سالگی به دلیل علاقه و عشق به هنر کاریکاتور وارد عرصه هنر و آموزش شده است.



وی تاکنون مقام اول در رشته کاریکاتور در پانزدهمین جشنواره بین اللملی هنرهای تجسمی جوانان جهان اسلام در سال 87، عنوان اول رشته کاریکاتور در شانزدهمین جشنواره بین اللملی هنرهای تجسمی جوانان جهان اسلام در سال 88 ، کسب عنوان برتر در رشته پاستل گچی استان لرستان در سال 89، مقاو اول کشوری پنجمین دوره مسابقات هنرهای دستی و تجسمی شعر و داستان کوتاه دانش آموزان با نیازهای ویژه در سال 90 اصفهان، دیپلم افتخار نخستین جشواده بین اللملی هنرهای تجسمی سیمای انسان در قرآن ر سال 89 گرگان، کسب مقام دوم جشنواره ملی جوانان ایران و اخذ دیپلم افتخار در سال 89 تهران و.... بدست آورده است.

جلسه کمیسیون درآمد آبفار گلستان



جلسه کمیسیون درامد آبفار گلستان با حضور مسئولان بخش های مختلف این شرکت برگزار شد.



به گزارش مهر، اردشیر سلطانیان کارشناس شرکت آبفار گلستان افزود: ارتباط نزدیکتر تا قبل از ماه مبارک رمضان با فرمانداران، بخشداران، امام جماعت روستاهای و نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت منابع تامین آب و مصرف بهینه فصل تابستان از مصوبات اولین جلسه کمیسیون درآمد سال 91 به شمار می آید.



سلطانیان اضافه کرد: نصب و تعویض کنتورهای خراب، راست آزمایی عملکرد پیمانکاران در خصوص تعویض کنتورهای خراب، و پیگیری جذب اعتبارات 90 تا 30 تیرماه سال جاری از دیگر مصو.بات این جلسه است.



وی همچنین افزود: با تلاش و پیگیری امور مشترکین در شهرستانها، دوره وصولی آب بها در روستاهای استان گلستان به کمتر از 80 روز رسیده است.



حمایت یک حامی از 50 ایتام گنبدی



مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گنبدکاووس گفت: ‌مدیرعامل کارخانه صبای گنبدکاووس سرپرستی 50 یتیم این شهرستان را برعهده گرفت.



به گزارش مهر، علی جعفری اظهار داشت: در دیدار مدیر کمیته امداد شهرستان گنبدکاووس و مسئولان طرح اکرام با مدیرعامل کارخانه صبای گنبدکاووس این فرد خیر سرپرستی 50 یتیم این شهرستان را برعهده گرفته است.

وی افزود: به همین منظور این حامی ماهانه حدود 10 میلیون ریال به حساب هر یتیم تحت سرپرستی خود واریز خواهد کرد.



روند اجرای مطلوب بزرگترین سد خاکی گلستان

رئیس اداره منابع طبیعی مینودشت، روند اجرای بزرگترین سد خاکی استان را مطلوب ارزیابی کرد.



به گزارش مهر، محمد ضیایی در بازدید مسئولان از این سد، ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری مسئولین قضایی و اداره منابع طبیعی شهرستان مینودشت جهت پیشبرد عملیات اجرایی سد نرماب عنوان کرد: تاکنون روند اجرایی این طرح به عنوان بزرگترین سد خاکی در استان گلستان، به نحو مطلوبی پیش می رود و مطابق انتظارات به خوبی در حال انجام است.



گفتنی است سد مخزنی نرماب چهل چای مینودشت به عنوان بزرگ ترین سد استان گلستان از نوع سد خاکی همگن به ارتفاع 60 متر و حجم مخزن 115 میلیون متر مکعب آب بوده و قرار است با احداث دو سد انحرافی و تونل، آب رودخانه های چهل چای و خرمالو نیز به این سد انتقال می یابد.



این سد حدود 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های مینودشت، گنبد و آزادشهر را سیراب می کند.