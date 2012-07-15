ظرفیت گردشگری کوثر دو برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سعداله رئیس السادات شامگاه یکشنبه در جلسه توسعه گردشگری این شهرستان گفت: به منظور استفاده بهینه از امکانات خدادادی منطقه در جهت توسعه توریسم این مجتمع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف توسعه گردشگری احداث می شود.

وی افزود: سالانه بیش از 620 هزار نفر گردشگر به این شهرستان سفر می کنند که با احداث پروژه های در دست اجرا و این مجتمع در آینده ظرفیت گردشگر پذیری شهرستان کوثر به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

فرماندار کوثر با بیان اینکه زیرساختهای طرحهای گردشگری توسط دستگاههای اجرایی ایجاد خواهد شد، از احداث مجتمع نمونه گردشگری آبگرم گیوی در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی تصریح کرد: طرح جامع مجتمع گردشگری آبگرم گیوی در 44 هکتار مطالعه شده که امید می رود در مراحل اجرایی این طرح در وسعت اجرا تغییراتی به وجود نیاید.

به گفته رئیس السادات احداث سکوهای قایقرانی، ماهیگیری، پارک کودکان و غرفه های صنایع دستی از جمله امکانات تفریحی این مجتمع خواهد بود.

گفتنی است آبگرم گیوی در پنج کیلومتری شهر گیوی و در ارتفاع یک هزار و 720 متری ازسطح دریا واقع شده است. این آبگرم معروف به ایستی سو با دمای 52 درجه سانتیگراد برای معالجه امراض پوستی و مفصلی اعصاب و گوارش مفیداست.

آب گرم گرم گیوی در پنج کیلومتری شهر کوثر کنار جاده اردبیل - خلخال در بالای کوه قرار دارد و میزان آبدهی آن 2 لیتر در ثانیه و دمای آب 52 درجه سانتی گراد است.



به عقیده کارشناسان آبگرم گیوی از برخورد در رشته‌های آهکی و توده آذرین بوجود آمده که برای بیماریهای اعصاب، متابولیکی، پوستی و گوارشی نیز مفید ‌است.

این آبگرم یکی از زیباترین مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی در سرزمین گیوی به شمار می‌رود و همه ساله در ایام نوروز، مسافران زیادی از شهرهای دور و نزدیک و گردشگران خارجی را به خود جلب می‌کند.