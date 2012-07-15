ادامه موج سرکوب در عربستان / 14 عضو یک خانواده بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وطن، جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان اعلام کرد: نظامیان سعودی عصر جمعه گذشته تعداد زیادی از اعضای یک خانواده را بازداشت کرده اند که اسامی آنها به این شرح است : 1. باسمه صالح المعتق 2 . فاطمه معتق صالح المعتق 3. آسیه محمد صالح المعتق 4. سهام محمد صالح المعتق 5. هند معتق صالح المعتق 6. زینب صالح عبدالله المعتق7 . ریم معتق صالح المعتق 8. سمیه صالح السدیری( وی در ماه هفتم بارداری است)

بر اساس این گزارش این افراد بدون وکیل یا حضور محرم به مدعی العموم در بریده منتقل شده اند.

این در حالی است که قبلا نظامیان سعودی شش فرزند دیگر این خانواده را بازداشت کرده بودند و این افراد سالها بدون محاکمه و اتهام رسمی به سر می برند و تلاشها برای آزادی آنها ره به جایی نبرده است.

