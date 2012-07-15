شهردار جدید ساری جلوی جناح بندیهای سیاسی در شهرداری را بگیرد

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد آقامیری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری، خواستار برگزاری جلسه مشترک شورا با نمایندگان و فرماندار شهرستان ساری در خصوص پیگیری اعتبارات و نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی شهرستان و شهر شد.
وی برتوجه به موضوع حجاب و عفاف در سواحل دریا تاکید کرد و افزود: حجاب منحصر به زنان نیست بلکه گوهری بوده که مردان باید ازآن برخوردار باشند.
آقامیری اظهار داشت: شورا با انتخاب خود از بین نیروهای متعهد و ولایی، عطرعطوفت و بصیرت را در دلها افشاند و مشعل هدایت و آزادگی را برای آیندگان فروزان نگه داشت.
عضو شورای شهر ساری اظهار داشت: عبوری از بین بسیاری مسائل و گزینه های متعدد انتخاب شد و ضمن احترام به همه گزینه ها و توانمندیها، این انتخاب را نتیجه بخش می دانیم.
آقامیری گفت: عبوری از نابسامانی های شهر با حل مشکلات عبور کند اما از تجارب فرهیختگان و بزرگان شهر عبور نکند از خودش عبورکند ولی از حقوق مردم ساری و از ارزشها عبور نکند.
آقامیری با تاکید بر اینکه شهردار جدید باید راه را برجناح بندی و باندبازی در شهرداری ببندد افزود: در غیر این صورت اعضای شورای شهر و حداقل اینجانب از او عبور خواهیم کرد.
وی، پوشیدن لباس خدمتگزاری مردم را افتخاری بزرگ دانست و از شهردار منتخب خواست: درجهت خدمت به مردمی که طی سی و اندی سال گذشته همواره از اکرام به خانواده بزرگ آنانکوتاهی نکردند سرپیچی نکند.
ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر ساری از شهردار جدید ساری خواست تا جلوی جناح بندیهای سیاسی در شهرداری را بگیرد.
به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد آقامیری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری، خواستار برگزاری جلسه مشترک شورا با نمایندگان و فرماندار شهرستان ساری در خصوص پیگیری اعتبارات و نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی شهرستان و شهر شد.
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