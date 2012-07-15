خراسانی ها سکوهای قهرمانی مسابقات ورزشی دانشجویان را تصاحب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خراسان رضوی قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان را از آن خود کرد.

رقابت‌های آمادگی جسمانی بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور با حضور 45 نفر در قالب 10 تیم در چهار آیتم بارفیکس ایستاده، دراز و نشست، دو سرعت 60 متر و ایستگاهی در پیست دوومیدانی استادیوم شهدای قدس و سالن تختی شهرک بهشتی همدان انجام شد.

در بخش تیمی خراسان رضوی قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های اصفهان و همدان نیز پس از تیم خراسان رضوی به مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

تیم گیلان نیز در پایان این رقابت‌ها به عنوان تیم اخلاق بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور معرفی شد.

تیم تنیس روی میز همدان قهرمان شد

تیم تنیس روی میز همدان در بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان قهرمانی دست یافت.

رقابت‌های تنیس روی میز بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور با حضور 84 ورزشکار در قالب 21 تیم به مدت سه روز در سالن اکباتان همدان با قهرمانی تیم میزبان و اعلام نفرات برتر در مواد انفرادی و دوبل به کار خود پایان داد.

در بخش انفرادی 76 بازی انجام گرفت در نهایت سعید بالگردی از کرمانشاه قهرمان، حمیدرضا راضی از فارس دوم و جواد جواهری از همدان و ابوالفضل حسن‌پور از آذربایجان شرقی به طور مشترک سوم شدند.

در مسابقات تیمی، همدان به کاپ قهرمانی رسید، فارس نایب قهرمان شد و تیم اردبیل و کرمانشاه به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

شناگران خراسانی قهرمان رقابت ها شدند

تیم شنا خراسان رضوی در بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

رقابت‌های شنای بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان با حضور 70 شناگر در هشت ماده مختلف انفرادی و تیمی در استخر شنای مجموعه ورزشی کارگران همدان برگزار شد.

در مجموع هشت ماده رقابت‌های شنای بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور تیم خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسید و تیم تهران نایب قهرمان شد و خوزستان به عنوان سومی رسید.

تیم شطرنج‌ اراک به مقام قهرمانی رسید

تیم شطرنج مرکزی مقام قهرمانی رقابت‌های شطرنج بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان را از آن خود کرد.

رقابت‌های شطرنج بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان در هفت دور به روش سوئیسی با حضور 120 شطرنج باز در قالب 23 تیم از سراسر کشور در سالن ورزشی موسسه استثنایی علاقبندیان همدان برگزار شد.

در مجموع پنج میز رقابت‌های شطرنج بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان، تیم مرکزی به قهرمانی دست یافت و تیم‌های فارس و کرمانشاه دوم و سوم شدند.

در پایان این رقابت‌ها کاپ اخلاق مسابقات به تیم شهرستان‌های تهران رسید.

خراسانی ها در کشتی آزاد قهرمان شدند

تیم خراسان رضوی با 53 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور را به دست آورد.

رقابت‌های کشتی آزاد بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کشور با حضور 56 کشتی‌گیر از 17 تیم به مدت دو روز در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در پنج دوره برگزار شد.

تیم‌های خراسان رضوی با کسب 53 امتیاز به در جایگاه نخست ایستاد و اردبیل با 49 امتیاز و خوزستان با 36 امتیاز عنوان دوم و سوم را دست یافتند.

کاپ قهرمانی مسابقات دو و میدانی به خراسان رضوی رسید

دربیست و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در همدان کاپ قهرمانی مسابقات به خراسان رضوی رسید.

مسابقات رشته دو و میدانی در هشت ماده 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، پرتاب وزنه، پرش طول و چهار در 100 متر امدادی در پیست دو و میدانی استادیوم شهدای قدس همدان با حضور 120 دونده در قالب 21 تیم برگزار شد.

بر اساس نتایج اعلام شده در مجموع هشت ماده، تیم خراسان رضوی با کسب 44 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های اصفهان با 35 امتیاز و زنجان با 29 امتیاز مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.