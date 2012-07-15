توسعه بدون آمار دقیق مسیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت طاهری بعد از ظهر سه شنبه در سومین همایش استاندارد سازی آمارهای ثبتی و نقش آمارهای جمعتی در توسعه پایدار که در چهار باغ برگزار شد، اظهار داشت: بحث توسعه بدون داشتن آمار امکان پذیر نیست و باید در برنامه ریزی ها آمار و اطلاعات دقیق داشته باشیم که بتوانیم وضعیت موجود را رصد کنیم.



وی تصریح کرد: در این همایش نقش شاخص ها و توسعه استان را از لحاظ بعد اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته ایم.



مدیر کل دفتر شاخص های کلان و سیاست گذاری مرکز آمار ایران با بیان اینکه توسعه به عوامل زیادی بستگی دارد، اضافه کرد: یکی از اهداف کلان توسعه دراغلب کشورها کاهش بیکاری است.



وی با بیان اینکه جایگاه شهر کرج نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است، اضافه کرد: باید زمینه خدمات رسانی بهتر به این مردم فراهم شود.



وی ادامه داد: رابطین آماری خوبی در استان البرز فعال هستند بنابراین باید به اهداف تعیین شده و چشم انداز پیش رو دست یابیم.



بدون برنامه تحقق اهداف ممکن نیست



مدیر کل دفتر شاخص های کلان و سیاست گذاری مرکز آمار ایران اظهار داشت: دردنیای کنونی بدون برنامه ریزی زندگی غیر ممکن است بنابراین همه باید دست به دست بدن که اهداف عملیاتی بشود.



طاهری گفت: باید برنامه ای علمی ومنطقی برنامه ریزی کرد و در این راه از آمار و شاخص های کمی وکیفی آماری استفاده کرد.



مدیر کل دفتر شاخص های کلان و سیاست گذاری مرکز آمار ایران ادامه داد: تجزیه وتحلیل وضع موجود و استخراج آمارها تصمیم گیری را راحتر می کند.



وی افزود: اگر ده ها وصدها همایش مشابه این برگزار بشود برای توانمند سازی رابطین آماری هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

