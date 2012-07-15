  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۴

رسولی اعلام کرد:

درآمد شهرداری ساری به 32 میلیارد تومان رسید

درآمد شهرداری ساری به 32 میلیارد تومان رسید

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری ساری گفت: درآمد شهرداری ساری در چهار ماهه نخست امسال به 32 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسولی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: این رقم بیانگر آن بوده که شهرداری از پیش بینی های مربوط به تحقق بودجه سالجاری جلوتر است.

وی با مطلوب خواندن وضعیت اعتباری شهرداری افزود: امسال موفق به پرداخت به موقع حقوق پرسنل هستیم و امیدواریم در مورد اتمام پروژه ها این سرعت عمل را داشته باشیم.

رسولی گفت: ازنظر تملکات بویژه در کمربندی شمالی و 26 متری راه آهن و آسفالت معابر شهر، سرعت قابل قبولی بر روند اجرای برنامه ها حاکم است.

میر صالح صالحی نیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: مهدی عبوری  نیروی جوانی است و از خانواده معظم شهدا بوده و انتظار این است در شروع  کار، اعضای شورا و اصحاب رسانه بجای تذکر، توصیه و پشتیبانی کنند تا باقیمانده راه  بدون کاستی  پیموده شود.

وی گفت: مردم  ساری بخصوص اصحاب رسانه که پشتوانه محکم  مسئولان هستند باید با تشویق و حمایت خود زمینه تسریع در کار مدیریت  شهری را فراهم و به شهردار جدید انگیزه دهند.

صالحی نیا اظهار داشت: پرسنل شهرداری باید با مسئولیت پذیری خالصانه در کنار  شهردار جدید فعالیت کنند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1650961

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها