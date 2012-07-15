درآمد شهرداری ساری به 32 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسولی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: این رقم بیانگر آن بوده که شهرداری از پیش بینی های مربوط به تحقق بودجه سالجاری جلوتر است.



وی با مطلوب خواندن وضعیت اعتباری شهرداری افزود: امسال موفق به پرداخت به موقع حقوق پرسنل هستیم و امیدواریم در مورد اتمام پروژه ها این سرعت عمل را داشته باشیم.



رسولی گفت: ازنظر تملکات بویژه در کمربندی شمالی و 26 متری راه آهن و آسفالت معابر شهر، سرعت قابل قبولی بر روند اجرای برنامه ها حاکم است.



میر صالح صالحی نیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: مهدی عبوری نیروی جوانی است و از خانواده معظم شهدا بوده و انتظار این است در شروع کار، اعضای شورا و اصحاب رسانه بجای تذکر، توصیه و پشتیبانی کنند تا باقیمانده راه بدون کاستی پیموده شود.



وی گفت: مردم ساری بخصوص اصحاب رسانه که پشتوانه محکم مسئولان هستند باید با تشویق و حمایت خود زمینه تسریع در کار مدیریت شهری را فراهم و به شهردار جدید انگیزه دهند.



صالحی نیا اظهار داشت: پرسنل شهرداری باید با مسئولیت پذیری خالصانه در کنار شهردار جدید فعالیت کنند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.