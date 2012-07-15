امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین المللی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ابلاغ رئیس جمهور، امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته های گروه پزشکی و دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته های گروه علوم انسانی و گروه هنر، فراهم و اجرایی شد.

همچنین به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا را به سمت رئیس شورای تخصصی حوزوی منصوب کرد.

همچنین با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمدی نژاد، آقایان سید یوسف طباطبایی نژاد، احمد واعظی، اکبر فرجام، محمودرضا جمشیدی، حمید پارسانیا، مهدی رجایی، محمدباقر سعیدی روشن، علی عباسی، محمدرضا زیبایی نژاد، ‌حسن نظری شاهرودی، حسین رحیمیان، حمید محمدی و محمدحسن رحیمیان را به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی منصوب کرد.

رئیس جمهور به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکامی جداگانه آقایان عبدالله عباسی به سمت "رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان"، حسن ابوالقاسمی به سمت "رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی" و محمد حسن ناصری را به سمت "رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز" منصوب کرد.

