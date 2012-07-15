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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۵

ملک پوری:

نبود کیفیت و ضعف دانش فنی سبب عدم تحقق شعار امسال می شود

نبود کیفیت و ضعف دانش فنی سبب عدم تحقق شعار امسال می شود

کرج – خبرگزاری مهر:‌ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز گفت: نبود کیفیت و ضعف دانش فنی سبب عدم تحقق شعار امسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملک پوری شامگاه یکشنبه در مراسم کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز اظهار داشت:‌ نبود کیفیت و ضعف دانش فنی سبب عدم تحقق شعار امسال می شود.

وی ادامه داد: کیفیت در محصولات داخلی یکی از الزامات تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز تاکید کرد: آموزش صحیح و ارائه اطلاعات دقیق نیز در موفقیت تولید و کارهای اجرایی بسیار موثر است.

ملک پوری گفت: متاسفانه در محصول داخلی ضعف دانش فنی وجود دارد که این امر باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز اظهار داشت: در راستای موفقیت تولید باید فرهنگ صحیح تولید را در صنعت و صنایع جاری کنیم.
 

کد مطلب 1650963

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