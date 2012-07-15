علت تاخیر در ترخص کالا نبود شناسه صنعتی و کد رهگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعادتی شامگاه یکشنبه در مراسم کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز اظهار داشت:‌ یکی از علت های تاخیر در ترخیص کالا نبود شناسه صنعتی و کد رهگیری برخی از کالاهای صنعتی است که تولید کننده باید کد رهگیری داشته باشد.



وی تصریح کرد: مسئول تولید کننده در درجه نخست برای واردات کالا مورد نظر باید از سازمان استاندارد مجوز اولیه را دریافت کند که کد رهگیری به فرد داده می شود و نوع کالا در سیستم ثبت سفارش ثبت می شود و هنگام ترخیص کالا اطلاعات با کالا تطبق داده می شود و سپس کالا ترخیص می شود.



مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز گفت: در طرح طاها به نمایندگی از مردم وارد بازار می شویم و از کالاها نمونه برداری می کنیم و هزینه آزمایش توسط دولت پرداخت می شود.



وی با بیان اینکه علاوه بر وظیفه قانونی وظیفه شرعی ما است که شعار تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق ببخشیم، اضافه کرد: صنعت مشکلات خاص خود را دارد و باید به صورت تخصصی حل شود.



مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز گفت: وظیفه داشتیم کیفیت 570 کالا را کنترل کنیم ولی مردم این را نمی پذیرفتند و این در قالب قانونی تصویب شد که هر آنچه از مرزها عبور می کند از لحاظ استاندارد کنترل شود که 6 هزار و 600 ردیف تعرفه کمرگی تعیین شد.



وی ادامه داد:‌ ولی بسترهای این امر به آن شکل مورد نیاز فراهم نبود.



وی افزود:‌ در گذشته 600 واحد صنعتی مشمول کنترل بود ولی هم اکنون سه هزار واحد شده است بنابراین باید در این زمینه اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.



بانک اطلاعات دو هزار و 700 واحد تولیدی در استان البرز کامل شده است



مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز اظهار داشت: تا کنون بانک اطلاعات دو هزار و 700 واحد تولیدی در استان البرز کامل شده است.



وی گفت: کارگروه ویژه تشکیل داده ایم تا در بحث واردات، واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات خط

تولید مشکلی ایجاد نشود و هدف از این قانون بود که از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری شود.



سعادتی ادامه داد: هفته استاندارد را در پیش داریم که 22 مهر ماه 14 اکتبر است و در این هفته از واحدهای نمونه تقدیر می شود.



مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: مدیران می توانند کیفیت و استاندارد کالای خود را به استاندارد معرفی کنند و افرادی که در این پروسه شرکت نکرده اند فرصت شرکت کنند.

