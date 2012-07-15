روزانه پنج تن مرغ دولتی در ملایر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار در ملایر با بیان اینکه گران شدن خوراک طیور و نهاده‌های کشاورزی از عوامل اصلی گرانی مرغ است، افزود: این میزان مرغ در هفت مکان مشخص شده در شهرستان ملایر با حضور بازرسان تنظیم بازار شهرستان توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر توجه به کیفیت و زمان توزیع مناسب مرغ سهمیه‌ای، افزود: نظارت و کنترل در روند توزیع مرغ دولتی در شهرستان باید مدنظر باشد.

خیریان پور با بیان اینکه بازرسان اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان ملایر باید نهایت دقت و نظارت لازم را در روند توزیع و کیفیت مرغ دولتی به عمل آورده و در ساعت های اولیه صبح نسبت به توزیع مرغ اقدام کنند، گفت: 260 تن برنج وارداتی و 130 تن برنج ایرانی نیز با قیمت مصوب در شهرستان ملایر توزیع می شود.

وی با بیان اینکه باید برای تنظیم بازار، کنترل بیشتر و نظارت در توزیع محصولات سهمیه‌ای صورت گیرد و با متخلفان امر برخورد شود، اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و توزیع مناسب گوشت مرغ، توزیع ماهی و گوشت قرمز منجمد با قیمت مناسب جایگزین مرغ می شود تا زمان حالت تعادل قیمت به بازار مردم دچار مشکل نشوند.

وی بر توزیع متناوب مرغ در شهرهای ازندریان، جوکار، سامن و مناطق حاشیه شهر تاکید کرد و از آغاز نمایشگاه طرح ضیافت در ملایر همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این نمایشگاه به مدت 10 روز از 26 تیرماه آغاز به کار می‌کند.

وی عنوان کرد: اقلام و اجناس نمایشگاه طرح ضیافت با 10 تا 15 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت همه روزه در محل نمایشگاه حضور داشته و بر کنترل قیمت‌هاو برخورد با هر نوع تخلف نظارت خواهند داشت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر نیز اظهار داشت: توزیع مرغ دولتی به صورت روزانه از 12 تیرماه در مراکز تعیین شده در شهر ملایر آغاز شد و بازرسان اداره بازرگانی به طور دائم در این مراکز حضور دارند.

سیدعلی هاشمی در خصوص نمایشگاه طرح ضیافت نیز افزود: این نمایشگاه دارای 75 غرفه است که حدود 30 غرفه برای تامین مواد غذایی شهروندان در نظر گرفته شده و کالاها با 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار ارائه می شوند.