دکتر حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، کشورمان در افق 1404 باید به جایگاه نخست منطقه در زمینه تولید علم دست یابد؛ تحقق این مهم را نیازمند توجه بیش از پیش به نیازهای نخبگان دانست.

وی گفت: نخبگان برای خود چیزی نمی خواهند، بلکه آستین ها را برای ساختن راه سعادتمندی و عزت و اقتدار ایران اسلامی در سطح منطقه و جهان بالا زده اند و آنچه از مسئولان مطالبه می کنند، مصالح و ابزار لازم برای ساختن این راه است.

رئیس بنیاد نخبگان البرز خاطرنشان کرد: مسئولان یقین بدانند هر تلاشی که در راستای حمایت از نخبگان انجام می دهند، در واقع تلاشی برای ساختن و آبادانی بیشتر کشورمان است و اجر آن نزد خداوند تبارک و تعالی محفوظ است.

وی با اشاره به موفقیت های علمی کشور در یک دهه اخیر، آن را از ثمرات نخبه پروری دانست و بیان داشت: نخبگان تمام توانِ خود را برای خدمت به کشور وقف کرده اند و با تواضع و از خودگذشتگی، تنها به افزایش توان علمی کشور می اندیشند.

علیخانی از تجاری سازی اختراعات به عنوان یک دغدغه مهم برای نخبگان و مخترعان یاد کرد و گفت: اگر ماحصل تلاش نخبگان در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی به کار گرفته نشود و نتایج تحقیقات و پژوهش های آنان را صرفا در بایگانی کتابخانه ها نگهداری کنیم، کشورمان از رشد علمی باز می ماند و در نیمه های راه رسیدن به قله موفقیت، متوقف می شود.

به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان البرز، امضای تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان این بنیاد و سایر دستگاه ها یکی از بهترین راه ها برای اتصال حلقه های علمی به یکدیگر برای ساختن زنجیره ای مستحکم از جنس علم و دانش است که به حرکت رو به جلو ملت ایران یاری می رساند.

دکتر علیخانی، برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات البرز را به جهاد علمی برای رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی تشبیه کرد و اذعان داشت: ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای برتر استان به مثابه حمایت از سرمایه های ایرانی است و چه سرمایه ای بهتر از اندیشه های ناب نخبگان که چون معدنی سرشار از مواهب و نعمات الهی است و بهره مندی از آن نیازمند درایت مسئولان است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش پیشاپیش به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و هیات همراه، مسئولان استانی، مخترعان عزیز و اعضای هیات ارزیابی و همراهان خیر مقدم ویژه گفت و اظهار داشت: امیدوارم بنیاد نخبگان استان البرز آن طور که شایسته است از مهمانان گرامی پذیرایی کند و خاطره ای خوب از استان سرافراز و دوست داشتنی البرز را در ذهن مخترعان، داوران و مسئولان کشوری به یادگار بگذارد.

علیخانی همچنین از سخنرانی دکتر قاسمی همسر دانشمند شهید هسته ای دکتر مجید شهریاری، تجلیل نمادین از صبر و استقامت این بانوی بزرگوار، رونمایی از تمبر یادبود جشنواره با دستان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنرانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و همچنین سخنرانی شهردار کلانشهر کرج به عنوان برنامه های ویژه آیین گشایش جشنواره منطقه ای اختراعات البرز یاد کرد و اذعان داشت: این جشنواره به مدت سه روز متوالی در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می شود.

مأموریت بنیاد ملی نخبگان کمک به پیشرفت کشوراست

رئیس شورای شهرستان کرج گفت: مأموریت بنیاد ملی نخبگان کمک به پیشرفت کشوراست.

دکتر ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماموریت بنیاد ملی نخبگان کمک به پیشرفت کشور است که تشکیل آن سازگار با الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت است، افزود: تلاش می شود مشارکت نخبگان، مخترعان و استعدادهای برتر در روند سیاست‌گذاری ها درراستای پیشرفت کشور شتاب بیشتری به خود گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر ماهدشت ادامه داد: علم و فکر دو عامل پیشرفت هستند و امروز جامعه به تفکر علمی برای پیشرفت امور نیازمند است.

دکتر گروسی با استقبال از برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات البرز، آن را زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادهای پنهان جامعه خواند و بر تدام برگزاری چنین جشنواره هایی تاکید کرد.

وی همچنین خواستار همکاری شوراهای اسلامی و شهرداری های شهرستان کرج با بنیاد نخبگان استان البرز شد.

حمایت از نخبگان نیازمند بروز رسانی قوانین است

عضو شورای عالی استانهای کشور با تاکید بر اینکه برخی قوانین دست و پاگیر مانع از رشد حقیقی نخبگان و مخترعان می شود، بروز رسانی برخی قوانین را که سال ها از تصویب آنها می گذرد، زمینه ساز حمایت از نخبگان دانست.

حجت الاسلام و المسلمین ابوطالب ندرلی، جذب آسان نخبگان و مخترعان در بخش دولتی و خصوصی، هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی را در کاهش دغدغه های ایشان موثر خواند و اذعان داشت: بهره مندی از تسهیلات پژوهانه، تسهیلات نظام وظیفه، وام قرض الحسنه، حمایت از نخبگان برای ازدواج و ادامه تحصیل، تامین مسکن و شغل مناسب و... مقدمات حمایت از نخبگان هستند و باید به سمتی حرکت کنیم که نخبگان و مخترعان به مغز متفکر بازار تولید و صنعت تبدیل شوند و به بازارهای داخلی برای رقابت با سایر کشورها خط دهند.

عضو شورای اسلامی محمدشهر با بیان اینکه کشورمان سرشار از منابع و صنایع و نعمت های خدادای است؛ مشکل بازارهای داخلی را نه کمبود مواد اولیه که نبود نوآوری و بی توجهی به ارتقای کیفی محصولات دانست و گفت: ذهن نخبگان و مخترعان محل تراوش بهترین ایده هاست و اگر حلقه های علمی جامعه به نحوی در کنار یکدیگر قرار گیرند که ابتدای زنجیره علمی کشور به نخبگان و انتهای آن به سیستم مدیریتی، بخش صنعت و تجارت و بازارهای تولید متصل شود، آنگاه شاهد بهبود وضعیت کسب و کار خواهیم بود و دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان دیده بان دلسوز کشور در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز مرتفع می شود.

عضو شورای شهرستان کرج، برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات البرز را موجب رضایت جامعه علمی استان خواند و آورد: مخترعان البرزی نباید میدانِ جشنواره ها، همایش ها و مسابقات علمی را خالی بگذارند و باید از هر فرصتی برای محک زدن آخرین اطلاعات و دانشِ خود بهره لازم را برند.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین ندرلی، بنیاد نخبگان استان البرز می تواند با شناسایی نخبگان روحانی در ارتقای شاخص های اخلاقی، انسانی و مذهبی در جامعه کمک کند و در برابر شبیخون فرهنگ غرب که اعتقادات نسل جوان را نشانه گرفته، بایستد.

"محرومیت زدایی" نیازمند یاری نخبگان است

شهردار محمدشهر با بیان اینکه "محرومیت زدایی" نیازمند یاری نخبگان است، خواستار اختصاص فصلی از بودجه شهرها به پژوهش و تحقیق شد و گفت: همچنین پیشنهاد می کنم یکی از روزهای تقویم کشور به عنوان روز ملی نخبگان نامگذاری شود تا تکریم جایگاه علمی نخبگان عزیز بیش از پیش رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد.

قباد نعمتی، نخبگان را مترادف دانش و آگاهی دانست و از جشنواره های منطقه ای اختراعات به مثابه شبکه ای یاد کرد که دانش و اطلاعاتِ نخبگان را به یکدیگر پیوند می زند تا نبوغ و نوآوری های جدید از قلب آن تراوش کند.

شهردار محمدشهر تاکید کرد؛ نخبه به دنبال تشکر و تجلیل نیست و چون سربازی جان بر کف در جاده جهاد علمی و فرهنگی قدم گذاشته است. فناوری صلح آمیز هسته ای که امروز دانشمندان جوان کشورمان آن را به صورت بومی در آورده اند، اثری از ردِ پای نخگبان در جاده جهاد علمی را نشان می دهد که تنها یک نمونه از صدها موفقیت بزرگ علمی کشورمان در سالهای اخیر است.

وی، تعامل نخبگان و مخترعان استانهای کشور با یکدیگر را زمینه ساز رشد علمی خواند و تصریح کرد: برگزاری جشنواره های منطقه ای اختراعات اقدامی پسندیده در راستای تقویت تعامل نهادهای علمی و مخترعان با یکدیگر است و قطعا افق های تازه ای را در ذهن آنان روشن می نماید.

نعمتی از نخبگان و مخترعان خواست در مسیر تغییر دیدگاه ها نسبت به مدیریت شهری گام بردارند و دوشادوش مدیریت شهری برای محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته، جبران عقب ماندگی های شهرها، تجهیز سیستم اداره شهرها به ماشین آلات مکانیزه، رفع موانع تکریم شایسته ارباب رجوع و... تلاش کنند.

شهردار محمدشهر با اشاره به مهاجرپذیری استان البرز، بر تقویت حس همگرایی، دلبستگی و احساس تعلق میان مخترعان استان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: ضرورت دارد پیش از ورود به مباحث نخبگان، با مسایل و مشکلات و دغدغه های خاص این قشر آشنا شد و در ادامه نسبت به اخذ تصمیم های منطقی اقدام کرد.

یادآور می شود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز 27 الی 29 تیر ماه جاری در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با حضور مخترعانی از استان های تهران، البرز و قزوین به میزبانی بنیاد نخبگان استان البرز برگزار می شود.