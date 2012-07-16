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۲۶ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

شهابی در گفتگو با مهر:

دو منطقه و استانداری گلستان با انرژی خورشیدی برق دار می شوند

دو منطقه و استانداری گلستان با انرژی خورشیدی برق دار می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: دو نقطه استان به اضافه سایت استانداری استان به وسیله انرژی خورشیدی برق رسانی می شوند.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مناطق که یکی از آنان امامزاده ابراهیم در مینودشت است، امکان برق رسانی با سیستم های معمول در آن وجود ندارد.

وی اظهار داشت: همچنین سایت استانداری نیز به عنوان نمونه با سیستم خورشیدی برق رسانی می شود و اکنون مشغول اجرای این طرح هستیم.

وی با اشاره به روستاهای بی برق بالای 20 خانوار در استان نداریم گفت: چند روستای بی برق در استان وجود داشت که با همت مشاور مدیرعامل توانی رو مجری برقرسانی به روستاهای بی برق کشور برقرسانی شد.

شهابی گفت: چند روستای بی برق زیر 20 خانوار وجود دارد و در عین حال روستاهایی که کد دار بودند برقرسانی شدند.

وی عنوان کرد: روستاهای بی برقی که وجود دارند بدون کد هستند و باید برای برق رسانی اجازه لازم داده شود.

گلستان بیش از 560 هزار مشترک برق دارد.  
 

کد مطلب 1650995

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