دو منطقه و استانداری گلستان با انرژی خورشیدی برق دار می شوند

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مناطق که یکی از آنان امامزاده ابراهیم در مینودشت است، امکان برق رسانی با سیستم های معمول در آن وجود ندارد.
وی اظهار داشت: همچنین سایت استانداری نیز به عنوان نمونه با سیستم خورشیدی برق رسانی می شود و اکنون مشغول اجرای این طرح هستیم.
وی با اشاره به روستاهای بی برق بالای 20 خانوار در استان نداریم گفت: چند روستای بی برق در استان وجود داشت که با همت مشاور مدیرعامل توانی رو مجری برقرسانی به روستاهای بی برق کشور برقرسانی شد.
شهابی گفت: چند روستای بی برق زیر 20 خانوار وجود دارد و در عین حال روستاهایی که کد دار بودند برقرسانی شدند.
وی عنوان کرد: روستاهای بی برقی که وجود دارند بدون کد هستند و باید برای برق رسانی اجازه لازم داده شود.
گلستان بیش از 560 هزار مشترک برق دارد.
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