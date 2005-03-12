يكي از كارشناسان بازار نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره وضعيت كنوني اوپك گفت : اگر اوپك كمي از فضاي سياسي كنوني كه بر اجلاس حاكم شده دوري كند و برخورد كارشناسي با بازار داشته باشد بايد بر كاهش ميزان توليدات تصميم گيري كند .
محمد علي نوري اضافه كرد : آمار منتشره درباره ميزان مصرف نفت و توليد اوپك نشان مي دهد كه در ربع دوم سال تقاضاي نفت از 29 ميليون به 7/27 ميليون بشكه كاهش مي يابد درنتيجه اوپك بايد ميزان توليدات خود را كاهش دهد .
وي اظهارداشت : درصورتي كه مقامات نفتي اوپك از قبل اعلام كرده اند كه اوپك در ميزان توليد نفت خود تغييري نمي دهد كه به اعتقاد من اين تصميم گيري اصلا كارشناسي نيست .
وي افزود : اين گونه تصميم گيري ها از سوي اوپك نشان مي دهد كه فضاي حاكم سياسي بوده ونه كارشناسي و مباني عرضه و تقاضاي بازار مد نظر نيست .
وي گفت : اما اوپك مي تواند در اين فضاي سياسي هم بده و بستان هاي سياسي با مصرف كنندگان داشته باشد .
اين كارشناس با اشاره به برخورد كارشناساسي با بازار گفت : اگر در اين اجلاس تصميمي درباره ميزان توليد نفت ، محدوده قيمت نفت و دبير كلي گرفته نشود نشان مي دهد كه معادلات سياسي نقش بيشتري نسبت به كارشناسي داشته است .
يكي از كارشناسان بازار نفت در گفت وگو با"مهر" :
اوپك در فضايي كاملا سياسي تصميم گيري مي كند نه كارشناسي
با توجه به اينكه فشار مصرف كنندگان نفت به كشورهاي توليد كننده نفت رو به افزايش است درنتيجه تصميم گيري اوپك در فضايي سياسي صورت خواهد گرفت نه كارشناسي .
يكي از كارشناسان بازار نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره وضعيت كنوني اوپك گفت : اگر اوپك كمي از فضاي سياسي كنوني كه بر اجلاس حاكم شده دوري كند و برخورد كارشناسي با بازار داشته باشد بايد بر كاهش ميزان توليدات تصميم گيري كند .
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