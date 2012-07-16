130 نفر از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز دوشنبه در حاشیه مراسم گرداندن تعدادی از اراذل و اوباش در چهارراه نظام‌آباد در جمع خبرنگاران، گفت: بحث طرح امنیت محله محور در تمام محله های شهر تهران اجرا می شود. یکی از محورهای این طرح برخورد با اراذل و اوباش است. در همین زمینه ماموران سرکلانتری دهم تهران بزرگ با شناسایی 3 منطقه که بیشترین شکایت را در رابطه با اراذل و اوباش داشتند عملیاتی را طرح ریزی کردند.

وی افزود: در این عملیات که از سحرگاه امروز آغاز شد ماموران 130 نفر از اراذل و اوباش را در 3 منطقه بی سیم، کیانشهر و نظام‌آباد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی در گرداندن اراذل و اوباش و دستگیری آنها خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در کنار یکدیگر برای تامین امنیت شهروندان اقدام کرده و با بر هم زنندگان امنیت مردم به شدت برخورد می کنند.