عزم استان هرمزگان بر مبارزه جدی با قاچاق/ 666 شناور توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان نقش مهم و تاثیرگذار نیروهای دست اندرکار امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گزارشی از اقدامات انجام شده مربوط به سال 90 و برنامه ها و اقدامات سال 91 را تشریح کرد.

وی با توجه به آمار افزایش کشفیات انواع کالا در سال جدید این افزایش را ناشی از تدبیر، پیگیری و تلاش های مجدانه عوامل مرتبط با امر قاچاق کالا و ارز استان دانست و افزود: به طور قدر مسلم با برنامه ریزی و تلاش هایی که در مجموعه کمیسیون قاچاق کالا و ارز و حمایت و تدبیر استاندار هرمزگان صورت گرفت شاهد افزایش کشفیات در سال جاری به نسبت مشابه سال قبل هستیم.

بامری ضمن تأکید بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان تأثیرات مخرب قاچاق، افزود: با توجه به اینکه در اوایل سال هستیم لازم است با برنامه‌ریزی‌ دقیق و اجرایی و نظارت بیشتر جلوی ورود و عرضه کالای قاچاق به استان را مسدود کنیم.

وی ارزش کالاها در سال 90 را 310 میلیارد ریال، شناورهای توقیفی را 249 فروند، کشفیات سوخت را شش میلیون لیتر و در سه ماهه اول سال 91 ارزش کالاها را 80 میلیارد ریال، شناورهای توقیفی را 666 فروند و کشفیات سوخت را قریب سه میلیون لیتر عنوان کرد.

بامری اجرای طرح خارج کردن خودروهای مستهلک، هدفمند کردن سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی، مقابله با شناورهای دریایی قاچاق کننده سوخت، ساماندهی میزان مصرف سوخت شناورهای صیادی و تجاری، جمع بازارچه های غیرمجاز مرتبط با امر قاچاق، شناسایی و جمع آوری انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق، برگزاری همایش فرهنگی مبارزه با قاچاق، نظارت و بازرسی بر اماکن، اجرای طرح های عملیاتی جمع آوری سوخت قاچاق در شهرستان های ساحلی را از دیگر اقدمات و برنامه های کمیسیون استان در سال گذشته و سال جاری عنوان کرد.