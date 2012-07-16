به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز دوشنبه در اولین همایش مدیریت دانش آجا ( ارتش جمهوری اسلامی ایران) که در سالن همایش های دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد، بهترین مکان برای برگزاری این همایش را دانشکده فرماندهی و ستاد آجا دانست و گفت: مجموعه ای که می تواند برای ارتش فرهنگ‌سازی کند دانشکده فرماندهی و ستاد آجا است؛ چراکه در این مکان دانشجویان آموزش های لازم را می بینند و این آموزش ها را به عنوان یک فرهنگ در ارتش پیاده می کنند.

وی افزود: همچنین دانشجویان ارتش بهترین مخاطبان مدیریت دانش هستند.

جانشین فرمانده کل ارتش در ادامه ایجاد یک بانک کامل از نتایج مدیریت دانش در دانشگاه ارتش را لازم و ضروری دانست و متولیان این دانشکده خواست که ایجاد این بانک اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار دهند.

موسوی با بیان اینکه در زمینه دانش در ارتش کارهای خوبی انجام گرفته و این کارها شایسته تقدیر است، اظهار داشت: از این رو معتقدم باید به نحو مطلوب از منابع و امکاناتی که در اختیار داریم استفاده شود البته در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنم و آن هجوم بیش از اندازه اطلاعات است.

وی با بیان اینکه امروز ما در دنیای وسیع اطلاعات قرار گرفته ایم، افزود: باید از این اطلاعات درست استفاده شود و مدیریت دانش می تواند در این راستا نقش خود را به خوبی نشان دهد تا از این طریق ما بتوانیم مدیریت دانش را ذخیره کنیم در غیراین صورت باز با حجم وسیعی از اطلاعات روبرو خواهیم بود.

جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم تجربیات خوب و ارزشمند دوران دفاع مقدس را جمع آوری و از آن به خوبی استفاده کنیم، خاطر نشان کرد: در برخی از کشورها جنگ هایی که صورت گرفته بود در حد چند روز و یا چند ماه بود، اما آنها از تجربیات آن جنگ استفاده کردند و کتاب هایی را جمع آوری کردند، اما ما که 8 سال دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشته بودیم نتوانستیم این رویه را دنبال کنیم البته در این چند سال اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

موسوی در ادامه سخنانش با بیان اینکه علاوه بر فرهنگ سازی باید روی فناوری و فرآِیندهای اطلاعاتی در ارتش نیز کار کرد، افزود: معتقدم علاوه بر فرهنگ سازی که از اهمیت بالایی برخوردار است باید بر فناوری های زیرساختی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری کار کرد.

جانشین فرمانده کل ارتش نزدیکی کانون های تفکر با متولیان دانش در ارتش را خواستار شد و گفت: باید این نزدیکی و همکاری بین مدیریت دانش در ارتش با کانون های تفکر به صورت جدی لحاظ شود تا از کارهای موازی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: بنده جلساتی را با دست اندرکاران مدیریت دانش در ارتش داشتم و در هر یک از این جلسات آنها به این نکته اذعان داشتند که ما فاقد ساختار تشکیلاتی هستیم البته بنده ساختار تشکیلاتی در مدیریت دانش در ارتش را در حد متعادل لازم می دانم، اما به شما توصیه می کنم که خود را درگیر ساختار نکنید.

موسوی گفت: نداشتن ساختار نباید باعث توقف کارها شود، ضمن آنکه تا الان حرکت های خوبی انجام گرفته و این حرکت ها باید همچنان با شتاب و دقت ادامه یابد.

جانشین فرمانده کل ارتش در پایان سخنانش افزود: در مرکز مطالعات راهبردی ارتش فقط 8 الی 9 نفر فعالیت می کنند در حالیکه طبق ساختار ابلاغی باید در آن مرکز 120نفر فعالیت داشته باشند. از این رو معتقدم داشتن آدم های زیاد در یک مجموعه شاید راندمان کار را بالا نبرد.

* سال 91، سال استقرار و مدیریت کاربردی است

فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد آجا گفت: سال 91، سال استقرار و مدیریت کاربردی است. از این رو همایش مدیریت دانش امروز برگزار شد.

امیرسرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دافوس (دانشکده فرماندهی و ستاد آجا) صبح امروز در اولین همایش مدیریت دانش آجا با بیان اینکه سال 90، به عنوان سال فرهنگ سازی در ارتش نام گذاری شده بود، خاطر نشان کرد: در آن سال در دانشکده ارتش جلسات و همایش هایی را با همین عنوان برگزار کردیم و سال 91 را به عنوان سال استقرار و مدیریت کاربردی در ارتش اعلام کرده ایم، به همین جهت اولین همایش مدیریت دانش آجا امروز در این مکان برگزار شده است.

ولیوند زمانی گفت: امیدواریم در سال 91 براساس برنامه های پیش بینی شده بتوانیم در موضوع کاربردی کردن دانش اقدامات اولیه را انجام دهیم.

وی گفت: در این همایش مقالات زیادی به ما ارائه شده که 8 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است.