  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

میرحسینی:

3 هکتار زمین به مسکن مهر راین واگذار شد

3 هکتار زمین به مسکن مهر راین واگذار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری کرمان از واگذاری سه هکتار زمین به مسکن مهر راین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحامد میرحسینی در جلسه شورای مسکن شهرستان کرمان از تکمیل 32 واحد از منازل مسکن مهر ماهان خبر داد و افزود: براساس مذاکرات انجام شده با پیمانکار مربوطه 32 واحد از 82 واحد خانه مسکن مهر ماهان در مرداد ماه سال جاری تکمیل و ما بقی در هفته دولت به متقاضیان واگذار خواهد شد.

میرحسینی گفت: ظرف یک ماه آینده امتیاز برق متقاضیان فاقد برق مسکن روستایی ساکن روستای فندقاع از توابع بخش گلباف به وی واگذار می شود.

وی تصریح کرد: مناقصه اجرای برق رسانی به مسکن مهر حاجی آباد نیز تا پایان تیر ماه برگزار و پروژه مذکور عملیاتی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کرمان با بیان اینکه تا پایان تیر ماه زمین مورد نیاز جهت احداث مسکن مهر راین تامین خواهد شد اظهار داشت: سه هکتار زمین توسط مسکن و شهر سازی کرمان برای ساخت مسکن مهر راین واگذار می شود.

میرحسینی در پایان اذعان داشت: پیگیر صدور مجوزهای لازم برای احداث شهرک مسکونی مسکن مهر در شهر محی آباد از توابع بخش ماهان هستیم.

در این جلسه ادارات آب، برق و گاز شهرستان کرمان موظف شدند اعتبار مورد نیاز برای ایجاد زیرساختهای لازم مسکن مهر در شهرهای جوپار، راین، گلباف، ماهان، شهداد و زنگی آباد را تامین کنند.

همچنین مقرر شد طرح تفضیلی ساخت مسکن مهر ماهان و مسیرهای ورود و خروج آن ظرف دو هفته تهیه و به شهرداری و ادارات گاز، برق، آب و بنیاد مسکن ابلاغ شود.

کد مطلب 1651125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها