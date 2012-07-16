به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم داستانی "خدا هرگز نمی میرد" به تهیه کنندگی "محمد شکروی" ، کارگردانی "حمیدرضا شرفی" و با بازی "محمد حاتمی"، "سیما تیرانداز"، "زهره فکور صبور"، "فخرالدین صدیق شریف" و..... در شیراز ساخته می شود.

فیلم داستانی "خدا هرگز نمی میرد" با موضوع مبارزه با فرقه های ضاله و در سبک سورئالیسم به مدت 90 دقیقه ساخته می شود که اکنون در مرحله پیش تولید است و ضبط کار طی دو ماه ادامه خواهد داشت.

فیلم داستانی "خدا هرگز نمی میرد" اولین فیلم در حوزه فرقه شناسی است.

اولین جلسه انجمن ادبی کانون پرورش فکری فارس برگزار می شود

اولین جلسه انجمن ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس با حضور اعضای این انجمن از شهر های شیراز، خرامه، زرقان،مرودشت با عنوان "سروناز" 28 تیرماه سال جاری در مجتمع فرهنگی کانون فارس با حضور "بیژن کیا" نویسنده و معاون فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

حفظ و نگهداری اعضاءجوان و برگزیده آفرینشهای ادبی به عنوان سرمایه های کانون، ایجاد زمینه های لازم برای پیوستن اعضاء به جامعه ادبی کشور، ایجاد فرصتی برای پرورش فکری اعضاء در تجربه جمعی وتبادل افکارمحیط کانون، تکمیل روند آموزش ادبی درآفرینش ها،ایجاد بستری جهت تامین نیروهای انسانی مورد نیار آفرینش های ادبی اراهداف اصلی برگزاری اولین جلسه انجمن ادبی کانون پرورش فکری کودکان وجوانان فارس است.

برگزاری اولین کارگاه پویانمایی

اولین کارگاه آموزشی پویا نمایی با حضور 20 نفر از مربیان هنری در روزهای 28 و29 تیرماه سال جاری در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس برگزار می شود.

دراین دوره آموزشی مربیان با شیوه ساخت انیمیشن آشنا می شوند و مدرس دوره "سروش دیانتی" است.