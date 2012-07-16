به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظفری امروز دوشنبه اظهار داشت: آزمون پزشکی سال ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری همزمان با سراسر کشور، پنجشنبه 29 تیرماه ۹۱ با شرکت چهار هزار و 869 داوطلب در دانشکده های مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار می شود.



وی افزود: توزیع کارت این آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org از روز یکشنبه 25 تیرماه آغاز شده و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.



مظفری تاکید کرد: براساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است.

وی بیان داشت: داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت باید تا روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه صبحها از ساعت 9 تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 14 تا 18 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش بینی شده در دانشگاه آزاد اسلامی ساری نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.



وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون سراسری رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در دو نوبت صبح و عصر روز پنج شنبه 29 تیرماه در تهران و 74 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار خواهد شد و نتایج آزمون رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد نیمه دوم شهریور سال جاری اعلام خواهد شد.