آبیاری 1210 هکتار اراضی ساری/ آغاز برداشت برنج در میاندرود

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون در سطح بیش از هزار و 210 هکتار از باغات شهرستان ساری طرح آبیاری تحت فشار صورت گرفته است.



طهمورث قاسم نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای 630 هکتار از این میزان عملیات در باغات این شهرستان ساری و در دست اجرا بودن 580 هکتار دیگر این طرح خبر داد.

وی با اشاره به حمایت و پرداخت 85 درصد از هزینه های اجرای طرح بصورت کمک بلاعوض به کشاورزان و باغداران توسط دولت تصریح کرد: با اجرای این سیستم راندمان آبیاری از 33 در صدبه 90 درصد قابل افزایش است.



آغاز برداشت برنج در اراضی شالیزاری میاندرود



اولین برداشت برنج از اراضی شالیزاری شهرستان میاندرود آغاز شده است. سید شبر موسوی، مدیر جهادکشاورزی میاندرود از آغاز اولین برداشت برنج این شهرستان در سطح 9 هکتار از اراضی شالیزاری شهر سورک خبر داد.



وی با اشاره به اینکه مجموع اراضی شالیزاری میاندرود بالغ هفت هزار و 644 هکتار بوده که پنج هزار و 100 هکتار به ارقام پر محصول و دو هزار و 564 هکتار به ارقام محلی اختصاص یافته پیش بینی کرد، از مجموع اراضی شالیزاری این شهرستان در سالجاری 48 هزار تن شلتوک استحصال شود.

پیش بینی 65 هزار تن شلتوک از اراضی شالیزاری جویبار

سید محمد جعفری، مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: در راستای دستیابی به توسعه بخش کشاورزی و تداوم کشت زراعت های مختلف، کشت مکانیزه به عنوان یکی از راه های بهبود و استمرار کشت زراعت برنج در مناطق برنج خیز است.

وی با بیان اینکه از 10 هزار هکتار اراضی شالیزاری شهرستان، سه هزار و 335 هکتار ارقام پرمحصول و شش هزار و 335 هکتار ارقام محلی کشت می شود افزود: حدود هزارو 200 هکتار از این اراضی بصورت کشت مکانیزه ماشین نشا کار توسط شرکت های مشاوره ای بخش خصوصی مبادرت شد.

جعفری پیش بینی کرد: با توجه به مساعد بودن شرایط جوی، از مجموع سطح زیر کشت اراضی شالیزاری شهرستان جویبار مقدار 65 هزار تن شلتوک استحصالی توسط کشاورزان تولید می شود که سرانه مصرفی حدود یک میلیون نفر را تأمین می کند.

وی افزود: کشت دوباره نشا در این شهرستان در سطح هزار و 700 هکتار و پرورش رتون در سطح 250 هکتار با رویکرد برنامه مشخصی صورت پذیرد.



