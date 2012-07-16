اختصاص طبقه فوقانی سالن فرشچیان اصفهان به هنر نقالی

رادمهر کشانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نقالی در کشور اظهار داشت: نقالی از جمله روشهای نمایشی است که از دیرباز در کشور ایران وجود داشته است و تئاتر قهوهخانهای نیز ریشه در این هنر داشته است.
ویافزود: این هنر در گذر زمان دچار مشکلاتی شد که کمتر به آن پرداخته شده و اکنون مدتی است که با تلاش ارگانها و اهالی هنر رونق خود را بازمییابد.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: در اصفهان نیز مدتی است به شکل ویژه به نقالی پرداخته شده است و طبقهبالای سالن فرشچیان نیز به خوبی تجهیز شده و به این موضوع اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: پدر من از جمله پایهگذاران هنر نقالی در کشور بوده است و نقالان فراوانی را پرورش داده است و اکنون نیز یک بار دیگر این آموزشها را از سر گرفتهایم و به آموزش بانوان نقال اقدام کردهایم.
کشانی تاکید کرد: در روز 27 تیرماه اجرای نقالی مخصوص بانوان توسط بهاره مهدوی و با ضربنوازی خاطره بخشی در تالار شیخبهایی شاهینشهر برگزار میشود که نخستین ثمره این آموزشهاست.
وی افزود: در این نقالی به داستان سیاوش پرداخته میشود و برای اجرای آن طراحی صحنه نیز انجام شده و با استفاده از فضاهای هنری و نمایشی که تا کنون کمتر در نقالی استفاده شده سعی کردهایم در جذب مخاطب بکوشیم.
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه به زودی این برنامه در اصفهان نیز برگزار میشود، گفت: پس از پیگیریهای مکرر توانستیم اداره ارشاد را برای اجرای این برنامه متقاعد کنیم و امیدواریم این برنامه به خوبی برگزار شود و نقالی بانوان از شاهنامه و دیگر متون ادبی به صورت یک بار در هر ماه تداوم پیدا کند.
وی تاکید کرد: در کارهای آینده تلاش داریم حالت روایی نقالی را به واسطه فضاهای تصویری و نمایشی دوچندان کنیم و فضاهای تئاتری روز دنیا را به فضای این هنر اضافه کنیم.
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