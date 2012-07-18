به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سه ساله، وقتی زندگی شیشه ای را تجربه کرد، از الفبای آن فقط درد را یاد گرفت. چشمان زهرا زیر کلی کبودی و جای زخم گم شده جای جای بدنش پر است از کبودیهایی که تن رنجورش را احاطه کرده اند. چشمان بی رمق زهرا معلوم نیست چه چیزی را جستجو می کند اما سه حرف بهارش را زمستان کرده: «د.ر.د »، درد را از هر طرف بخوانی برایش درد است چون مهربانی را یاد نگرفته است.

بدنش از کبودی سیاه است و مهر سوختگی ناشی از سیخ، قاشق و جای گاز گرفتگی و … بدنش را نقاشی کرده‌، پدر و مادر هر دو معتاد به شیشه اند.

شیشه، فاجعه دردناکی است برای زهرای سه ساله که حالا در بیمارستان امام حسین در خیابان امام خمینی بخش جراحی کودکان روزهای آرامش بعد از طوفان را می گذراند .آرامشی که هنوز در رگه های ذهنی این کودک نوپا با درد معنا می شود.

قوانین کهنه جواب نمی دهد

این روایتی گذرا از کودک آزاری است که این روزها در اصفهان رسانه ای شد. فاجعه ای تلخ و دردناک که حکایت از اوضاع و احوال بحرانی می دهد که این سالها با ورود شیشه به جرگه مواد مخدر صنعتی و سنتی شیوع بیشتری را ایجاد کرده و در تارو پود پوسیده قوانین کهنه و ناقص مربوط به خودش طبل خاموشی را می زند.

مریم یعقوبی مسئول مجموعه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان در این رابطه می گوید: یک فرد ناشناس از اهالی محل با 123 تماس گرفت و به ما گفت که در این محله خانمی هست که شیشه مصرف می کند و کودکش با وضعیت بسیار بد سوختگی و تب روبرو است و او خودش کودک را درمان می کند.

با این تماس به محل رفتیم اما بار اول در را به رویمان باز نکردند به همین خاطر بار دوم با حکم قضایی وارد خانه شدیم و همه جا را مورد بازرسی قرار دادیم اما کودکی نبود بعد از گشتن خانه کودکی سه ساله را پیدا کردیم که با وضعیت ناگواری در حمام خانه پنهان شده بود.

یعقوبی با اشاره به اینکه وضعیت رقت باری ایجاد شده بود، اضافه کرد: زهرا را به شدت شکنجه داده بودند و انگار پوست زیر بغلش را با چاقو کنده بودند.

وی افزود: دور دهان و گوش کودک به شدت سوخته بود و ما با دیدن این اوضاع سریعا او را به بیمارستان امام حسین انتقال دادیم.

مسئول مجموعه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان اضافه کرد: وقتی پزشک او را معاینه کرد در گوشش تخم انگل حشرات یافت این در حالی بود که با معالجات بیشتر مشخص شد که سمی به بچه خورانده اند که روده هایش آسیب دیده و بر اثر عفونت بچه داشت در تب می سوخت.

یعقوبی ادامه داد: بعد از اطلاع از این وقایع فجیع دادستان حکم جلب پدر و مادر این کودک را داد.

وی با اشاره به اینکه احتمال می رود این کودک را در خواب آزار داده اند، اظهار داشت: زهرا نشسته می خوابد و می ترسد که راحت بخوابد و این دلیلی می شود بر اینکه این کودک بارها و بارها در خواب شکنجه شده این از جای گازگرفتگی و سوختگی هایی که بر تن کودک مشاهده می شود بسیار ملموس است.

مسئول مجموعه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر آزار جنسی این کودک سه ساله گفت: به دلیل وضعیت نامناسب کودک امکان جابه جایی او به پزشکی قانونی نبوده و هنوز این مسئله ثابت نشده اما احتمال آن وجود دارد.

بر اساس اعلام مدیرکل بهزیستی استان اصفهان سال گذشته 2500 تماس با خط تلفن کودک‌آزاری اورژانس اجتماعی صورت گرفته که تمامی این تماس‌ها مرتبط با آزار کودکان بوده است و این رقم نسبت به یک ‌سال‌ قبل در همین‌مدت چندین برابر افزایش داشته است.

کودک آزاری، پنهان شده در لایه های خانواده های آسیب دیده

محمود محمد زاده با اعلام اینکه در کل سال گذشته 97 مورد کودک آزاری داشتیم که موارد شدید آنرا به بیمارستان ارجاع دادیم می گوید: والدین این کودکان با مذاکره با قاضی یا به حبس محکوم شده اند و یا مورد مشاوره قرار گرفته اند.

اما هر چند این آمار درست و صحیح باشد اما باز هم به دلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در خانه اتفاق می افتد موجب می شود تا شمار زیادی از موارد امکان انعکاس نداشته باشند و این مسئله بیش از هرچیز نشان می‌دهد این پدیده دردناک در خاموشی قرار داشته و ابعاد آن پنهان است.

اما بر اساس همین آمار‌های موجود در کشور ما ۵۶ درصد کودکان آزار دیده دختر و ۴۴ درصد پسر هستند که ۴۴ درصد کودکان توسط پدر، ۱۲ درصد توسط مادر و مابقی توسط آشنایان یا سایر افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند که در این بین سهم ناپدری‌ها بسیار پر رنگ است و نشان از تأثیر طلاق در وقوع این پدیده اجتماعی دارد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در دیماه سال ۸۱ و در ۹ ماده به تایید شورای نگهبان رسید بر اساس ماده چهار این قانون برای مرتکبان آزارو شکنجه روحی و جسمانی اطفال و نادیده گرفتن بهداشت و سلامت جسمی و روانی آن‌ها مجازات زندان از سه ماه و ۱ روز تا شش ماه و تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به همراه داشته و ماده ۳ آن هم مجازات‌هایی سنگین‌تر برای مرتکبین به بهره‌کشی اقتصادی و به کارگیری اطفال در شغل‌های خلاف و… مقرر کرده است.

با وجود این قانون اگرچه به نظر می‌رسد که خلاء قانونی در برخورد با کودک آزاری وجود ندارد ولی تناسب مجازات با جرائم انجام شده توسط فعالان حقوق کودک و صاحبنظران اجتماعی جهت پیشگیرانه بودن آثار مجازات‌ها محل ایراد و اشکال است، ضمن آنکه عملکرد برخی از قضات نیز با انتقاد‌های زیادی روبرو بوده است.

آنچه در مورد قوانین نمایان است ضعف آن‌ها در بازدارندگی و حمایت از قربانیان کودک آزاری است که در افزایش شمار این وقایع و وضعیت پرونده‌های سال جاری قابل مشاهده است و موجب شده تا برخی انجمن‌ها و فعالیت حقوق کودک از کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار اصلاح و تصویب قوانین، گنجاندن موادی به لایحه حمایت از خانواده و تشدید مجازات‌ها شوند.

کودک آزاری شایع ترین خشونت خانگی

براساس آمارهایی که در رابطه با کودک آزاری وجود دارد می توان دریافت که "کودک آزاری از جمله شایع ترین خشونتهای خانگی است، همین آمار نشان می دهد که دختران با سهمی 52.5 درصدی از گزارش‌های کودک آزاری، بیشتر مورد آزار قرار می گیرند.

در این میان نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از کارگروهی خبر می دهد که برای بررسی کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده تشکیل شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بخشهایی از این لایحه برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص یافته است و قانون جدید موارد حمایتی از اطفال و نوع جرمهایی که علیه اطفال انجام می‌شود مشخص شده است.

در همین رابطه سعید صادقی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان بیان می کند: از کل تعداد تماسها با اورژانس اجتماعی حدود 22مورد آزار جنسی 52 مورد روانی 131مورد غفلت و هشت مورد ترکیبی بوده است و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد موارد کودک آزاری ازطریق اورژانس اجتماعی ثبت شده، گفت: پایگاه اطلاع رسانی 123 قصد دارد مداخلات روانی- اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در کنار این نوع مداخلات اجرا کند.

زهرا حالا روی تختخواب سفید بیمارستان چمباتمه زده، لای ملحفه سفید بیمارستان در بخش جراحی کودکان، کلی سیم و لوله از دو طرفش به او پیوند می خورد، دو چنگ ظریف را مشت کرده و لرزلرزان برابر صورت گرد و کوچکش گرفته، چنگ‌ها اما می‌لرزند و دمادم صورت کوچکش را پیدا و ناپیدا می‌کنند، صورت دختر پر است از لکه‌هایی دایره ای و زخمهایی که تکمیلش کرده اند. همه‌ وجود کوچک دختر به زلزله‌ای محدود شده ....

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گزارش: دریا قدرتی پور