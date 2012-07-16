همایش صنعتی سازی ساختمان و فناوری های نوین ساختمانی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، نخستین همایش صنعتی سازی ساختمان و فن آوری های نوین ساختمانی پنج شنبه این هفته با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی رتبه استانی در محل هتل شهیار تبریز برگزار می شود.

بر اساس این گزارش هدف از برگزاری این همایش آشنا نمودن جامعه ساخت و ساز با الزامات، اطلاعات فنی محاسبات ، نحوه اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان با استفاده از فناوری های نوین ساختمانی توسط سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

محورهای این همایش شامل نجات منابع محدود انرژی ومعدنی با بهره گیری از بتن سبک گازی ((AAC ، سیستم قاب های عایق ماندگارICF )) ، سازه های فولادی- بتنی( SCS) و قاب های سبک فولادی (LSF) است.

با اجرای موفقیت آمیز این سمینار آخرین دستاوردهای علمی فناوری های نوین ساختمانی و پتانسیل بخش خصوصی و تولید کنندگان داخلی در اختیار مدیران ، تولید کنندگان و انبوه سازان و کارشناسان فعال در زمینه های مختلف قرار گرفته و موجب افزایش دانش فنی آنها می شود.