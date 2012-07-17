  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۸:۰۰

حاجیان خبر داد؛

راه اندازی نخستین اتاق فکر اعضای هیأت علمی در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد

راه اندازی نخستین اتاق فکر اعضای هیأت علمی در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد

رئیس واحد تهران مرکز دانشگاه آزاداسلامی از تشکیل اتاق فکر اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس حاجیان این اتاق فکر را با حضور اعضاء هیأت علمی و متخصصان رشته گرایشهای مختلف واحد تهران مرکزی تشکیل داده است.

کمیته های تخصص، برنامه ریزی، تعریف بودجه، برگزاری کرسیهای نظریه پردازی، ترویج مجلات علمی پژوهشی با مجوز وزارت علوم، تولید فکر اسلامی ایرانی، رسیدگی به ترفیع اعضاء هیأت علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی و دکتری، توانمندسازی کارکنان، تجاری سازی پژوهش و تولیدات علمی، توجه و رسیدگی به امور معیشتی کارکنان و استادان، شناسایی نخبگان علمی، ایجاد رشته هنرپایداری، تفسیر عقلی، تاسیس دانشکده الهیات از جمله مواردی بود که در اتاق فکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به آن اشاره شد.

کد مطلب 1651599

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