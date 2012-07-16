توانایی در گلستان در مسابقات بین المللی اسکواش بالاست

مسعود ضیاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان ناظردراین دوره ازاین مسابقات حضوردارم و مزیت این دوره از مسابقات نسبت به سالهای گذشته این است که بازیکنان با رنکینگ بالا در PSA دراین دوره از مسابقات حضوردارند که سطح مسابقات را بسیار افزایش داده است.

مسئول لیگ فدراسیون اسکواش درادامه تصریح کرد: بازیکنان خارجی که در دووره قبل این مسابقات شرکت کرده بودند دراین دوره هم شرکت کرده اند و این نشان دهنده رضایت بازیکنان خارجی شرکت کننده درمسابقات ازبرگزاری مسابقات ومیزبانی گلستان بود.

وی اظهارداشت: بازیکنی مثل احمد السراج از اردن که در مسابقات جهانی یک هفته گذشته مقام پنجم جهان را کسب کرده بود دراین دوره ازمسابقات حضوردارد واین امر نشان دهنده سطح بالای مسابقات این دوره است.

وی عنوان کرد: بازیکنان خارجی شرکت کننده دراین دوره مقام های 20جهانی و رتبه های برتردنیا را دارند و بازیکنی مثل عبدالله المزیان از کویت برای اولین بار درPSA درایران وگلستان شرکت می کنند که سطح بازی بسیاربالایی دارند.

ناظرفدراسیون دراین مسابقات افزود: کل تیم بزرگسالان و دو بازیکن ملی پوش گلستان به نام های سیمع لله.قاصدآبادی و فرزادشکوهی نیز دراین دوره ازمسابقات حضور دارند.

وی بیان کرد: جدول مقدماتی بازیها از سه شنبه آغاز می شود و درنهایت چهارنفر از جدول مقدماتی به جدول اصلی صعود می کنند و بازیها تا جمعه دارد که فینال نیز درنهایت جمعه برگزار می شود.

ضیاء الدینی درادامه میزبانی گلستان را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: مسابقات زیر 13دختران و پسران بعد از ماه رمضان به میزبانی گلستان برگزار می شود.

وی یادآورشد: همچنین هفته سوم لیگ دسته یک بانوان اسکواش نیزدراوایل شهریور درگرگان برگزار می شود.

ضیاء الدینی گفت: مسابقات ایران جونیوردرتهران دراواخر شهریور ومسابقات جام رمضان درماه رمضان نیز از جمله برنامه های آینده فدراسیون اسکواش است.

وی بیان کرد:گلستان درتوسعه اسکواش خوب عمل کرده است واز این پس باید برنامه های چون ارتقاء سطح فنی مربیان و اعزام های بیشتر بازیکنان بیشتر برنامه ریزی کند.