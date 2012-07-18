بازار بنزین 700 تومانی سکه شد/ استقبال مردم از شوک بنزینی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه مبارک رمضان و با افزایش سفرهای تابستانی مردم، بنزین به عنوان پرطرفدارترین حامل انرژی در ایران رکوردهای جدید مصرفی را ثبت کرده است.

به عبارت دیگر، پس از تصمیم ناگهانی دولت در به تعویق انداختن اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و تثبیت قیمت بنزین و گازوئیل، سفرهای تابستانی هم به یکباره به اوج خود رسیده است.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از آن است که از ابتدای سالجاری تاکنون روزانه حدود 63 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روزانه بیش از سه میلیون لیتر افزایش یافته است.

در همین حال پس از حذف بنزین 100 تومانی و دو نرخی شدن عرضه بنزین، در روزهای اخیر فروش این فراورده استراتژیک نفتی با قیمت آزاد 700 تومانی هم یکی پس از دیگری رکوردهای جدید مصرف را به نام خود ثبت می کند.

بر این اساس از ابتدای هفته‌جاری تاکنون و با شدت گرفتن سفرهای تابستانی از یک سو و کاهش سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت از سوی دیگر، فروش بنزین آزاد هم در مقایسه با تابستان سال 1390 بیش از 2 برابر شده است.

در شرایط فعلی از مجموع 63 میلیون لیتر بنزین معمولی و سوپر مصرفی در سطح کشور 55 تا 60 درصد با قیمت نیمه یارانه‌ای 400 و 500 تومان و مابقی با قیمت آزاد 700 تا 800 تومان انجام می شود از این رو روزانه بین 25 تا 28 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در جایگاه‌ها به مردم عرضه می‌شود.

در همین حال وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: متوسط مصرف بنزین کشور در هفته سوم تیرماه و همزمان با افزایش سفرهای برون شهری در آستانه ماه مبارک رمضان، 6.9 درصد افزایش یافت و به 67.6 میلیون لیتر در روز رسیده است.

در این مدت مصرف روزانه گازوییل کشور هم بیش از 100 میلیون لیتر گزارش شده است به طوریکه حتی رکورد مصرف 135 میلیون لیتر در روز هم به ثبت رسیده است.



راهکارهای کاهش صف بنزین در شهرهای توریستی

بهمن نیازمند اقدم در گفتگو با مهر درباره مهمترین اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین مطمئن و پایدار سوخت تابستانی مردم، گفت: همواره در طول سال در چندین نوبت با افزایش فروش بنزین و گازوئیل در جایگاه ها روبرو شده و به اصلاح مصرف سوخت به پیک می رسد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه پس از ایام تعطیلات نوروز، در روزهای اخیر و در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا برای بنزین و گازوئیل افزایش یافته است، تصریح کرد: با وجود افزایش تقاضا اما تمامی تدابیر برای تامین سوخت مورد نیاز مردم به ویژه در مسیرهای پر رفت و آمد در استان های گردشگرپذیر کشور اندیشیده شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون در تمامی مسیرهای گردشگردی همچون استان های حاشیه دریای خزر، مشهد مقدس و استانهای شمالغرب کشور مشکلی در تامین بنزین و گازوئیل مردم وجود ندارد، اظهار داشت: بر خلاف گذشته هم با وجود افزایش تقاضا اما زمان سوخت گیری خودروها هم افزایش نیافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از دوهزار و 750 جایگاه بنزین و گازوئیل و یکهزار و 900 جایگاه سی.ان.جی به طور همزمان به مردم سوخت رسانی می کنند، بیان کرد: حتی به منظور عدم توقف عرضه بنزین و گازوئیل، برخی از نفتکش های جاده پیما در نزدکی جایگاه های شلوغ بین شهری مستقر شده اند.

نیازمند اقدم، ادامه داد: به محض به اتمام رسیدن موجودی بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت، این نفتکش ها در کوتاه ترین زمان سوخت مورد نیاز این مجاری عرضه را تامین می کنند که مردم بدون معطلی امکان استفاده از بنزین و یا گازوئیل مورد نیاز را داشته باشند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه هم اکنون جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور به حالت آماده باش کامل هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با مجموعه اقدامات انجام شده در 37 منطقه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشکلی در تامین سوخت مردم وجود ندارد.