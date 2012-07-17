دریای خزر نمادی از فرصتهای پرشمار در سطح منطقه‌ و جهان است

محسن احمدیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دریای خزر را می ‌توان پل ارتباطی میان قاره های اروپا و آسیا به شمارآورد، افزود: محیط زیست منحصر به فرد این دریا موقعیتهای مناسبی برای گردشگری به ویژه گردشگری زیست محیطی فراهم آورده است.

وی همچنین با اعلام اینکه این دریا از نظر تاریخی دو کارکرد بسیار مهم داشته است، اظهار داشت: در کارکرد نخست به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس برای تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر، ذخایر پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی، غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

این کارشناس مسائل ژئو پلیتیک گفت: خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالابهای بی‌ نظیر، جنگلهای استثنایی حاشیه آن، رودخانه ‌ها و گونه ‌های گیاهی و جانوری کم نظیر، زیر فشار تهدیدات روزافزون و چالشهای متعدد زیست محیطی قرار گرفته که به تدریج از توان این دریا می ‌کاهد.

وی افزود: عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود.

احمدیان راد ادامه داد: طبیعت می تواند از خود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی می شود.

وی همچنین منابع آلودگی دریایی را شامل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، آلودگی ناشی از حفاری در دریا، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد و سمی، تخلیه زوائد اتمی، آلودگی ناشی از کشتی ها، آلودگی ناشی از اتمسفر و حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها ذکر کرد.