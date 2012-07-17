220 واحد مسکن مهر به مددجویان بهزیستی شهرستان البرز واگذار می شود

فرهاد طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واگذاری 220 واحد مسکن مهر به مددجویان کم درآمد و بدون مسکن این شهرستان مهمترین برنامه این سازمان در سال جاری است.

وی یادآورشد: این سازمان از سال 84 فعالیت خود را در شهرستان البرز آغاز کرده و تاکنون توانسته در حوزه های مختلفی شامل توانبخشی، روان درمانی، اجتماعی، اشتغال مددجویان فعالیت هایی را انجام دهد.

رئیس سازمان بهزیستی شهرستان البرز بیان کرد: این سازمان در حوزه توانبخشی با شناسایی دو هزار و 300 معلول توانسته است زمینه پرداخت مستمری ماهانه به 609 نفر از افراد و 172 نفر نیز از کمک هزینه تحصیلی را فراهم کرده است.

وی در خصوص انواع معلولیت هم گفت: معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید توسط کمیسیون های تشخیص معلولیت شهرستان تعیین می شود و با توجه به تقسیم بندی ها خدمات متفاوتی نیز ارائه و برای یک هزار و 200 نفر از معلولیت های شدید، بیمه تکمیلی و هزینه درمانی پرداخت می شود.

طاهرخانی فعالیت های انجام شده در حوزه اجتماعی را شناسایی 204 نفر از زنان سرپرست خانوار اعلام کرد و افزود: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، امرار معاش، مستمری ماهیانه، کمک هزینه خرید جهیزیه به مبلغ 250 میلیون ریال به 40 نفر افراد تحت پوشش از جمله دیگر خدمات این سازمان است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی پیشگیری در دو بخش اعتیاد و معلولیت صورت می گیرد عنوان کرد: برگزاری کارگاه های مشاوره ای در زمینه ازدواج، مهارت های زندگی، پایگاه های سلامت اجتماعی، مشاوره ژنتیک، طرح ارتقاء ذهنی، پیشگیری از تنبلی چشم از دیگر کارهایی است که در این بخش انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی شهرستان البرز اظهارداشت: استقرار شش مرکز ترک اعتیاد، شناسایی مناطق پر خطر در محیط های شهری و روستایی، کاری و خانواده و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی در طول سه سال از جمله مسئولیت های این سازمان است.