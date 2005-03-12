تصويب فاينانس 560 ميليون دلاري براي احداث خطوط جديد مترو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) حسين واعظي آشتياني با اشاره به لزوم توجه به گسترش شبكه ريلي شهر تهران اظهار داشت : خطوط ريلي مجموعه اي از مونوريل ، ترن هوايي و مترو را شامل مي شود اما از آنجا كه مترو افتخار ملي بوده و ايران جز چند كشور مترو ساز دنياست ، بايد براي مترو اهميت بيشتري قائل باشيم .
وي با بيان اينكه سهم كنوني مترو در جابجايي مسافران در كلان شهر تهران 5 تا 6 درصد است ، افزود : با اتمام خطوط سه و چهار مترو اين سهم به بيش از 6 درصد خواهد رسيد .
آشتياني تصريح كرد : تصويب فاينانس هايي به ارزش 280 ميليون دلار براي افزايش واگن ها ، 28 ميليون دلار براي تامين لوازم يدكي ، 8 ميليون دلار براي ايمن سازي و تجهيز وسايل اطفاء حريق از جمله اقدامات شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پروژه متروي تهران است .
نظر شما