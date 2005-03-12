  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

عضو شوراي اسلامي شهر تهران :

تصويب فاينانس 560 ميليون دلاري براي احداث خطوط جديد مترو

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به تصويب فاينانس 560 ميليون دلاري براي احداث خطوط جديد مترو گفت : اميدواريم در شرايط فعلي كه روزانه 1400 دستگاه خودرو به تهران تزريق مي شود ، با همكاري دولت و تجهيز ناوگان عمومي بتوانيم تا سال 1400 كه خطوط جديد مترو به بهر داري مي رسد ، فاصله هاي ورود و خروج را كوتاه ، ميزان جابجايي مسافران را افزايش و زمان سفرها را كاهش دهيم .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) حسين واعظي آشتياني با اشاره به لزوم توجه به گسترش شبكه ريلي شهر تهران اظهار داشت : خطوط ريلي مجموعه اي از مونوريل ، ترن هوايي و مترو را شامل مي شود اما از آنجا كه مترو افتخار ملي بوده و ايران جز چند كشور مترو ساز دنياست ، بايد براي مترو اهميت بيشتري قائل باشيم .

وي با بيان اينكه سهم كنوني مترو در جابجايي مسافران در كلان شهر تهران 5 تا 6 درصد است ، افزود : با اتمام خطوط سه و چهار مترو اين سهم به بيش از 6 درصد خواهد رسيد .

آشتياني تصريح كرد : تصويب فاينانس هايي به ارزش 280 ميليون دلار براي افزايش واگن ها ، 28 ميليون دلار براي تامين لوازم يدكي ، 8 ميليون دلار براي ايمن سازي و تجهيز وسايل اطفاء حريق از جمله اقدامات شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پروژه متروي تهران است .

 

کد مطلب 165173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه