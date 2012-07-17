فعالیت 2 گروه همیار بهزیستی در شیروان آغاز شد

خلیل امیری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: همزمان با هفته بهزیستی با حضور مدیر کل سازمان بهزیستی استان 2 واحد تجاری همیار بهزیستی در شیروان به بهره برداری رسید.

وی اظهارداشت: گروه‌های همیار تعدادی از زنان سرپرست خانوار بهزیستی بوده که با هماهنگی یکدیگر اقدام به تشکیل تعاونی و فعالیت در زمینه‌های تولیدی و خدماتی کرده‌اند.

امیری گفت: در این مورد نیز 2 باب مغازه تجاری مددجویان بازتوان شده بهزیستی در شیروان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: این دو باب مغازه خرازی و خیاطی برای زنان سرپرست خانوار باز توان شده در پاساژ پردیس افتتاح و راه اندازی شده است.

خلیل امیری افزود: اداره بهزیستی مبلغ 200 میلیون ریال اعتبار به صورت بلاعوض جهت راه اندازی این دو باب مغازه در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار داده است.

وی گفت: همچنین با حضور مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی، معاون فرماندار شهرستان شیروان و سایر مسئولین شهرستانی نمازخانه اداره بهزیستی نیز افتتاح شد.

امیری تصریح کرد: این نمازخانه به مساحت 50 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 15 میلیون تومان ساخته شده است.