خليلي: برخي مسئولان آنچنان غرق خدمت رساني بودند كه پاسخگويي را از ياد بردند !

امير حسين خليلي مسئول سياسي جامعه اسلامي دانشجويان در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : مقام معظم رهبري سال 83 را سال پاسخگويي ناميدند و از قواي سه گانه و ديگر دستگاه ها خواستند تا كارنامه فعاليت خود را به مردم ارائه كنند اما متاسفانه به اين امر آنچنان كه بايد و شايد پرداخته نشد و دستگاه ها كارنامه خود را به مردم ارائه نكردند.

وي با بيان اينكه براي پاسخگويي دستگاهها به مردم بايد ساز وكارهاي مناسبي را پيش بيني نمود كه نقش مجلس در اين ميان مي تواند بسيار موثر باشد، تصريح كرد : بعضي ساز وكارها مانند سوال و استيضاح وزرا در قانون اساسي وجود دارد كه اين سازوكارها از دو جهت فراگير نيست؛ يكي محدود بودن آن به وزرا و ديگري محدود بودن آنها به موارد خاص اما مجلس مي تواند با تصويب قانون، سازوكارهايي را براي پاسخگويي مستقيم دستگاه ها به مردم تعبيه نمايد.

خليلي با بيان اين مطلب كه عملكرد قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي مردم مبهم است، گفت : اگر در كشور فساد اقتصادي وجود ندارد، اعلام شود و در غير اين صورت وجود مفاسد اقتصادي و عدم برخورد با آن، باعث فراگيري اين مقوله و واگرايي مردم از نظام مي شود و قطعا قواي سه گانه نمي توانند مردم را فقط در شب انتخابات يا راهپيمايي، به خيابانها و صندوق هاي راي دعوت و در هنگام پاسخگويي نسبت به عملكرد خود در برخورد با مفاسد اقتصادي سكوت كنند.