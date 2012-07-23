به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری آزاده اردکانی از مدیریت در موزه ملی ایران، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، داریوش اکبرزاده را که پیش از این در بخش کتیبه‌های موزه ملی فعالیت می کرد به سمت ریاست موزه انتخاب کرد. اما درست پس از یک سال، به صورت ناگهانی روز بیستم تیر ماه جلسه معارفه اسدالله محمدی پور، به عنوان مدیر جدید موزه بدون بیان اعلام دلیل استعفای مدیر قبلی برگزار شد.

همین موضوع شایعات بسیاری را درباره علت این جابه جایی ها در پی داشت. برخی می گفتند مشخص نیست مدیر سابق چه کاری انجام داده که به سرعت از کشور خارج شده است!

این درحالی بود که اکبرزاده، از سوی مرکز مطالعات بین المللی هند که پیشینه فعالیت آن به بیش از 60 سال پیش بر می گردد و زیر نظر وزارت فرهنگ هند فعالیت دارد به عنوان بهترین پژوهشگر برای انجام یک تحقیق که الزاما باید درباره روابط تاریخی و فرهنگی یا فرهنگ و تمدن و زبان های هند باشد، انتخاب و برگزیده شده بود.

سال گذشته و پیش از پذیرفتن مسئولیت در موزه ملی به عنوان مدیر، رسما سفارت هند به وی اعلام کرد که به عنوان پژوهشگر برگزیده سال 2012 از سوی مرکز محققان بین المللی آن کشور که بالاترین و مهم ترین مرکز تحقیقاتی این کشور است انتخاب شده است و باید برای سال آینده یعنی سال 2012 عازم این کشور شود. او این مطلب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع داده و درخواست کرد با استعفا و مرخصی وی موافقت کنند . اکنون وی در این مرکز بر روی روابط تاریخی هند به عنوان یک برنامه علمی مشغول فعالیت است.

اکبرزاده نخستین ایرانی است که از زمان تاسیس مرکز مطالعات بین المللی هند به عنوان پژوهشگر منتخب در آسیا برگزیده شده است.