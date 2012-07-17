نامه مهم سازمان بازرسی به دادستان قم درباره منوریل

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اسلامی شهر قم در نامه‌ای که به امضای حجت الاسلام سید محمد آتش زر، رئیس شورای اسلامی شهر قم رسیده و توسط روزنامه 19 دی منتشر شد، خطاب به شهردار قم خواستار توجه شهرداری به مفاد نامه سازمان بازرسی کل کشور به دادستان قم شد.



در نامه‌ رئیس شورای اسلامی شهر خطاب به شهردار آمده است: احتراما با عنایت به مفادنامه شماره 60721 مورخ چهارم تیرماه سال 91 معاون محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور عنوان دادستان محترم قم در خصوص مطالعات و اقدامات اجرایی پروژه مونوریل ضمن جلب نظر جنابعالی به نقطه نظرات مطروحه در نامه فوق‌الذکر مقدمات اجرایی فاز دوم پروژه مذکور در حال انجام می‌باشد و با توجه به ضرورت انجام مطالعات جامع، از منظر این شورا اجرای فاز دوم پروژه مونوریل موکول به تحقق مطالعات جامع و تصویب این شورا می‌باشد.



ضمنا احیا و ابقای کریدور خط B قطار شهری قم مورد تأکید شورای اسلامی شهر قم ‌می‌باشد.



شایان ذکر است مدیر کل سازمان بازرسی استان قم در هفته قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اعلام نتیجه بازرسی سازمان در مورد منوریل گفت: بزودی خبرهای جدید و مهمی در راه است.



در برخی محافل از این نامه به عنوان نامه مهم که سرنوشت منوریل را تعیین می‌کند یاد می‌شود.

