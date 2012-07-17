محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه این کارخانه بزرگ ترین کارخانه واگن در ایران و حتی در خاورمیانه است اظهارداشت: طی جلسه ای که با رئیس راه آهن کشور برگزار شده است مقرر شد چهار هزار و 500 واگن به این کارخانه سفارش دهد.

وی ادامه داد: طی این جلسه توافق شد تسهیلات در اختیار این کارخانه گذاشته شود تا این واگنها ساخته شوند.

آصفری اضافه کرد: این وظیفه مجموعه مدیریت کارخانه است که با توجه به پتانسیلهایی که در این شرکت وجود دارد از جمله نیروی متخصص، تجهیزات و زنجیرهای تکمیل کننده واگن این کار را انجام دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ناآرامی های اخیر در این شرکت تصریح کرد: برخی از مشکلات کارگران با مدیریت شرکت واگن پارس قابل پیگیری است.

وی با اشاره به بحث تعدیل نیرو در شرکت واگن پارس اراک به عنوان سازنده انواع لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری اظهارداشت: این شرکت نمی تواند تعدیل نیرو داشته باشد.